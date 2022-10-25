هيرنانديز: إقصاء برشلونة سيكون ضربة قوية للجميع.. وتوقعت تأهلهم لدور الـ 16

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 12:32

كتب : FilGoal

لوكاس هيرنانديز

يرى لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ أن إقصاء برشلونة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا سيكون بمثابة الضربة القوية للجميع.

ويستعد بايرن لمواجهة برشلونة في الجولة الخامسة من دور المجموعات على ملعب كامب نو.

وسيخرج برشلونة من البطولة بشكل رسمي في حال فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن.

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وقال هيرنانديز في تصريحات لشبكة كوبي: "إقصاء برشلونة سيكون ضربة قوية للجميع، شخصيا اعتقدت أن التأهل لدور الـ 16 سيكون بيننا وبينهم بعد رؤية المشروع الذي يقومون به منذ فترة الإعداد".

وتابع "عقلية بايرن هي تحقيق الرغبة في تحقيق الفوز دائما وسنخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز تحت أي ظروف".

واستمر "ليفاندوفكسي لاعب رائع وأتمنى أن يستمر في تقديم الأداء الذي يقدمه من بداية الموسم".

وتحدث هيرنانديز عن إمكانية العودة لأتليتكو مدريد في يوما من الأيام قائلا: "لم لا؟ سأحب أن يحدث ذلك هذا شيء لطيف، أنا حاليا ألعب لبايرن ميونيخ وبعض الفضل في ذلك يعود لأتليتكو لأنهم أعطوني كل شيء".

وأضاف "المنتخب المفضل لتحقيق كأس العالم هو فرنسا وسأحب أن ألعب المباراة النهائية أمام إسبانيا".

وسيلعب منتخب فرنسا كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة بجانب كل من أستراليا والدنمارك وتونس.

بايرن ميونيخ برشلونة لوكاس هيرنانديز دوري أبطال أوروبا
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