جوهرة برازيلية جديدة.. باريس سان جيرمان يدخل سباق التعاقد مع إندريك

دخل باريس سان جيرمان سباق التعاقد مع لاعب بالميراس البرازيلي إندريك.

ويحظى صاحب الـ16 عاما باهتمام أندية ريال مدريد وبرشلونة وأرسنال.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن باريس سان جيرمان دخل بقوة في سباق التعاقد مع إندريك.

وأشارت إلى أن النادي الباريسي يخطط لحسم صفقة إندريك على أن ينضم لصفوف الفريق في صيف 2024 عند بلوغه السن القانونية (18 عاما).

وأضافت التقارير أن بالميراس رفض العرض الأول من باريس سان جيرمان المقدر قيمته بـ 20 مليون يورو وطلب 35 مليون يورو من النادي الفرنسي للتخلي عن خدمات الجوهرة البرازيلية.

صاحب الـ16 عاما شارك مع بالميراس خلال الموسم الحالي في 10 مباريات وسجل 6 أهداف.

وسبق وأن قاد إندريك بالميراس للحصول على لقب بطولة كأس ساو باولو للشباب 2022 لأول مرة في تاريخه بالفوز على سانتوس في النهائي بنتيجة 4-0.

إندريك حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة وأفضل هدف بعدما سجل هدفا بمقصية مزدوجة من على حدود منطقة الجزاء ضد أويستي في ربع النهائي.