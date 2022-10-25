بيدري: هزمنا ريال مدريد عندما كنا سيئين.. نستطيع الفوز بالدوري

شدد بيدري لاعب برشلونة على ضرورة بذل مجهود كبير لحصد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

واعترف بيدري خلال حديثه المطول مع صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دوري أبطال أوروبا سيكون مهمة صعبة.

ويحتاج برشلونة إلى تعثر إنتر ميلان في مباراتيه الأخيرتين مع فوزه في المقابل ليتأهل إلى الدور الثاني من المسابقة.

طالع: سيناريوهات تأهل برشلونة في دوري أبطال أوروبا

والآن دعونا نمر إلى نص الحوار:

غدًا ستكون مباراة من المفترض أنها ستكون بين فريقين من الأفضل في العالم: برشلونة وبايرن ميونيخ، لكن في المقابل ستكون مباراة مزعجة.

"لم ننتظر ما حدث في دوري أبطال أوروبا، لكن حدث ما حدث وهذا مؤسف، لم يعد في يدنا شيء رغم تبقي أمل بسيط قائم على مباراة إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن. يجب أن ننتظر لنرى ما سيحدث، لكننا ندرك أن الوضع معقد جدًا".

تتحدث عن أمل بسيط، لكن يبدو أن برشلونة ينتظر معجزة للاستمرار في دوري الأبطال.

"طالما كان الأمل قائمًا، يجب أن نؤمن بإمكانية حدوث ذلك. ندرك أن الوضع معقد وأننا في حاجة إلى كثير من الحظ، يجب أن نكون مستعدين".

هذا الوضع بسبب المباريات الكبيرة سواء في دوري الأبطال أو الدوري، الفريق يخسر، هل يفتقد الفريق للتنافسية؟

"أعتقد أننا قدّمنا مباراة مميزة أمام بايرن رغم النتيجة، لكن الكرة لم تدخل. وفي المباريات الأخرى لم نلعب بطريقتنا ولم نسيطر كما كنا نرغب. يجب أن نتحسن من أجل المباريات المهمة المقبلة".

هل تعتقد أن برشلونة دفع ثمن التفاؤل الزائد بمشروع تشافي؟

"لا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه كوننا برشلونة وباللعب بالطريقة التي نلعب بها فمن الطبيعي أن تكون التوقعات عالية. برشلونة نادٍ مطالب بالفوز بكل شيء أمام كل المنافسين وفي كل المباريات. يجب الآن أن نواصل العمل في الدوري حيث يتبقى الكثير من المنافسة".

تشافي تلقى العديد من الانتقادات بسبب النتائج السلبية، فما رأيك؟

"الكل يتعرض للانتقادات خلال النتائج السلبية، تدريب برشلونة أمر معقد، لكني أعتقد أن المدرب يقوم بعمل مميز، ساعد الشبان كثيرا، هو يدرك ما يعنيه أن تكون لاعبًا لأنه كان لاعبًا ذات يوم، دائمًا ما يعطينا نصائح، آمل أن يستمر معنا ويفوز بالألقاب العظيمة".

هل هو أكثر مدرب مؤثر في مسيرتك؟

"أعتقد أن كل مدربيني أثروا في كثيرًا. بيبي مِل أعطاني ظهوري الأول مع لاس بالماس، وكومان مع برشلونة، ولويس إنريكي مع إسبانيا. تشافي أيضًا يعطيني الثقة ويعلمني الكثير من الأشياء، جميعهم ساعدوني".

بالحديث عن الانتقادات، فالقادة أيضًا كانوا مستهدفين خلال هذه النتائج السلبية، كيف ترى ذلك؟

"الانتقادات تأتي من الخارج خلال النتائج السيئة، والذين يُنتقدَون أكثر هم اللاعبون القدامى، ولكن عندما نفشل فإنها تكون المسؤولية الفريق بأكمله وليس فقط القادة. كما أنهم يساعدوننا كثيرًا بالنصائح والخبرة".

تتواصل جيدًا في الملعب مع ليفاندوفسكي بشكل لافت منذ مطلع الموسم.

"من السهل التفاهم مع اللاعبين المميزين داخل الملعب. روبيرت كان شخصًا رائعًا منذ اليوم الأول معي. رغم أنه لا يتحدث الإسبانية لكنه انسجم بشكل سريع. يساعد الشبان كثيرًا وينصحهم، يساعدني أنا وجافي ويوجهنا في التحركات. امتلاك لاعب مماثل يساعدنا كثيرا".

يساعدكم كثيرًا، لكن الفريق يعتمد عليه بشكل مبالغ وعندما لا يسجل يعاني الفريق.

"قبل أن ينهي هو الهجمة، ما يتوجب علينا فعله هو إيصال الكرات إليه بشكل جيد. دون ذلك سيكون من المستحيل أن يسجل. ولهذا فالأمر يتوقف علينا أكثر عندما يغيب عن تسجيل الأهداف.

في مباراة إنتر بالكامب نو وأمام أتليتك بلباو كنت تلعب قريبًا أكثر من المرمى.

"في الأمام تلمس الكرات بشكل أقل بسبب كثرة المنافسين حولك، ولكن فرصك في التسجيل تكون أكثر وكذلك مساعدة الفريق بالتمريرات الحاسمة. هذا ما يطلبه المدرب وأنا سعيد لمساعدة الفريق".

تحدثت عن ضرورة التركيز على الدوري، هل ترى ذلك الهدف قابلًا للتحقيق أم أن الموسم سيكون أبيضًا مجددًا؟

"رغم الهزائم في دوري أبطال أوروبا وفي الكلاسيكو، أعتقد أن برشلونة يجب أن يسعى للفوز بالدوري. يتبقى الكثير من المنافسة. فزت بكأس الملك بالفعل وكانت ذكرى جميلة. سيكون من الجميل العودة للفوز بكل الألقاب. أنا متأكد أنه لو حافظنا على مستوانا المميز سنحقق النجاحات هذا الموسم".

ولكن كان واضحًا في الكلاسيكو أن ريال مدريد لن يجعل الأمور سهلة.

"فزنا على ريال مدريد العام الماضي رغم أننا كنا نمر بوقت سيئ. الآن نمتلك قائمة أفضل، نستطيع التفوق عليهم أنا متأكد".

خلال أسابيع ستخوض المونديال، عمرك 19 عامًا، لعبت دوري الأبطال والأولمبياد واليورو والآن حان وقت المونديال، هل تحقق أحلامك سريعًا؟

"لا أعتقد أن الأحلام ستتحقق حتى تفوز بلقب. آمل أن نقدّم مستوى مميز في قطر وأن نحظى بفرصة الفوز بكأس العالم، لما لا؟".

هل ترى إسبانيا مرشحة؟

"أعتقد أنه بعد يورو 2020 فإن منتخب إسبانيا بات قويًا للغاية. الكل يقول إن البرازيل والأرجنتين مرشحتان. أفضّل دخول البطولة دون ترشيحات مثلما حدث في اليورو وظهرنا بشكل قوي".