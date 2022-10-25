جوارديولا: نعلم مدى صعوبة مواجهة دورتموند في ملعبه.. ونستهدف الصدارة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 11:39

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

يدرك بيب جوارديولا مدى صعوبة مواجهة بروسيا دورتموند في ملعب سيجنال إيدونا بارك، وذلك قبل لقاء الفريقين يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على دورتموند في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقال بيب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنه ملعب رائع، الجميع يعرف ذلك، خاصة الأجواء العامة وكرة القدم الجذابة التي يلعبونها".

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وأضاف "عندما كنت هنا في ألمانيا، لعبت ضد يورجن كلوب وتوماس توخيل وكانت المنافسة رائعة".

وشدد مدرب بايرن ميونيخ السابق "نحن نعلم صعوبة مواجهة دورتموند في ملعبه، ستكون مباراة قوية".

وأكمل "نحن تأهلنا بالفعل لدور الـ16 وهذا هو أهم شيء، خاصة مع اقتراب كأس العالم ولكننا نشعر أنه من المهم أن ننهي المجموعة في الصدارة".

ويتصدر سيتي حاليا ترتيب المجموعة بفارق 3 نقاط عن دورتموند، ويضمن الفوز الصدارة للفريق السماوي.

المباراة ستشهد عودة إلكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي وزميليه إرلينج هالاند ومانويل أكانجي لملعب ناديهم السابق بروسيا دورتموند.

وقال جوارديولا عن الدولي الإلماني "جوندوجان كان أول لاعب تعاقد معه النادي عندما أصبحت مديرا فنيا لسيتي في 2016، من دواعي سروري أن أعمل مع أشخاص مثل إلكاي".

وواصل "يمكنك دائما الاعتماد عليه بنسبة 100٪، كان سببا في تتويجنا بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يمكنه اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع ولاعب الوسط المهاجم، إنه ذكي جدا".

وأردف "لهذه الأسباب اختير لارتداء شارة قيادة الفريق بواسطة زملائه، نحن سعداء جدا بهذا القرار".

وارتدى جوندوجان شارة قيادة سيتي خلفا لفيرناندينيو الذي ترك الفريق الصيف الماضي.

مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان بروسيا دورتموند بيب جوارديولا
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