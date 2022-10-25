في الجول يكشف قائمة الأهلي.. غياب ديانج في السوبر أمام الزمالك

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 11:43

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي - الجونة

يغيب أليو ديانج لاعب الأهلي عن قائمة فريقه المسافرة إلى أبو ظبي لمواجهة الزمالك.

ويلتقي الأهلي بغريمه الزمالك في استاد هزاع بن زايد بإمارة أبو ظبي الجمعة المقبل.

ويكشف FilGoal.com عن القائمة الكاملة للأهلي.

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ويبتعد ديانج بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام أسوان في الجولة الماضية من الدوري المصري.

بينما يتواجد محمد عبد المنعم قلب دفاع الفريق في القائمة المسافرة رغم إصابته في الأنف.

ويستمر تواجد بيرسي تاو الذي عاد للظهور في الجولة السابقة بقائمة الأهلي.

ويظهر أحمد نبيل لاعب وسط المنتخب الأولمبي الذي خرج من معسكر الفراعنة بشكلٍ مؤقتٍ للتواجد مع الأهلي في السوبر، على أن يعود مجددًا لمعسكر روجيريو ميكالي عقب لقاء الزمالك.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – علي معلول – محمد هاني – أكرم توفيق – كريم فؤاد

الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – برونو سافيو – أحمد نبيل - محمد فخري

الهجوم: محمد شريف – شادي حسين – حسام حسن

ويسعى الأهلي للتتويج بكأس السوبر لأول مرة منذ نسخة 2018\2019.

ويمتلك الأهلي 11 لقبًا في كأس السوبر، بينما يأتي الزمالك من خلفه بـ 4 ألقاب.

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