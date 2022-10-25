دومينيك: طرد زيدان كان مثل سقوط الطائرة.. أستيقظ كثيرا خلال الليل بسببه

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 11:15

كتب : FilGoal

ريمون دومينيك - زين الدين زيدان

تأسف ريمون دومينيك المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا على طرد لاعبه زين الدين زيدان في نهائي مونديال 2006.

وتحدث دومينيك عن واقعة الوقت الإضافي في النهائي أمام فرنسا التي انتهت على طرد زيدان بعد نطح ماركو ماتيراتزي في آخر لقاء بمسيرة قائد الديوك.

وقال دومينيك عبر مجلة "أولي" الأرجنتينية:"الأمر كان بمثابة سقوط طائرة، ما حدث كان كارثة ولا يمكن تفسيره حقًا. لم يكن هناك مشاكلن الفريق كان جيدًا، لا أحد يمكنه القول لماذا حدث هذا حقًا".

وأضاف: "لا نعرف ماذا كان سيحدث لو لم يُطرَد زيدان، كان يمكن أن يتحدث معه أحد لتخفيف الضغط لأنها كانت مباراته الأخيرة".

وتابع: "زيدان كان يعيش ضغطًا هائلًا، أحيانًا أستيقظ خلال الليل وأقول لنفسي: لو كنت تحدثت معه أكثر قبلها لأشرح له ما سيحدث، ولكني لم أتخيل أبدًا ما كان سيحدث".

وأشار: "لو فهم الناس ما قلته للحكم في تلك اللحظة، لتم إيقافي 10 سنوات".

وأتم: "إنها قصة زيدان، لم يتحدث مع أحد عن هذا ولا يريد مناقشة ما حدث أكثر من ذلك، لن يعرف أحد ماذا كان يحدث داخل رأسه".

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وقتها بعد أن افتتح زيدان التسجيل من ركلة جزاء، وتعادل ماتيراتزي بضربة رأسية، ثم فازت إيطاليا بركلات الجزاء الترجيحية بعد طرد زيزو.

منتخب فرنسا ريمون دومينيك زيدان زين الدين زيدان
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