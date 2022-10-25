خليجي 25 – العراق يصطدم بـ السعودية.. ومجموعة قوية لـ قطر والإمارات

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 10:53

كتب : FilGoal

خليجي 25

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 عن مواجهات قوية بين المنتخبات الـ8 المشاركة.

واصطدم منتخب العراق مستضيف البطولة بمنافسه السعودي، فيما يتواجد منتخبي الإمارات وقطر بمجموعة قوية.

Image

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الثلاثاء 25-10-2022 - صدامات قوية في أوروبا والدوري المصري خبر في الجول - رأفت خليل وكوكا يعودان من المنتخب الأولمبي لـ الأهلي قبل السوبر برصاصة بن رحمة وهدف مثير للجدل.. وست هام يجتاز بورنموث مصري آخر في أرسنال.. من هو الناشيء الذي ظهر مع النني خبر في الجول – عبد المجيد يعود من المنتخب الأولمبي وينضم لـ الزمالك في السوبر

وجاءت قرعة بطولة كأس الخليج كالتالي:

المجموعة الأولى

العراق

اليمن

السعودية

سلطنة عمان

المجموعة الثانية

البحرين

الكويت

الإمارات

قطر.

وتستضيف محافظة البصرة العراقية منافسات النسخة 25 من مسابقة كأس الخليج العربي.

وتقام البطولة في الفترة من 6 يناير 2023 حتى 19 من الشهر ذاته.

كأس الخليج العربي منتخب السعودية منتخب العراق منتخب الإمارات
نرشح لكم
خلف الأبواب المغلقة.. السعودية تفوز على مقدونيا الشمالية وديا بمشاركة محمد صلاح وبنزيمة.. انطلاق موسم الرياض 2022 اللقب القاري الأول في تاريخ عُمان.. السيب بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي الرياضية: رينار يرفض إذاعة مباريات السعودية استعدادا لـ كأس العالم إسلام سليماني يتحدث عن صدمة ضياع حلم المونديال كأس العالم للسيدات.. المغرب في مجموعة ألمانيا وزامبيا تصطدم بـ إسبانيا الرياضية: المغرب يخوض ودية أخيرة في الإمارات قبل المشاركة بالمونديال حق مشروع وواقعي واستثماري.. حكاية 3 أندية إماراتية بملكية مصرية
أخر الأخبار
دومينيك: طرد زيدان كان مثل سقوط الطائرة.. أستيقظ كثيرا خلال الليل بسببه 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليس صلاح.. فان دايك يكشف أكثر لاعب يثق به لتسديد ركلات الجزاء 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف رئيس بعثة الأهلي في الإمارات.. وموعد السفر 25 دقيقة | الكرة المصرية
خليجي 25 – العراق يصطدم بـ السعودية.. ومجموعة قوية لـ قطر والإمارات 32 دقيقة | الوطن العربي
مواعيد مباريات الثلاثاء 25-10-2022 - صدامات قوية في أوروبا والدوري المصري 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - وصول المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري ساعة | كرة سلة
خبر في الجول - رأفت خليل وكوكا يعودان من المنتخب الأولمبي لـ الأهلي قبل السوبر 10 ساعة | الكرة المصرية
برصاصة بن رحمة وهدف مثير للجدل.. وست هام يجتاز بورنموث 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 في الجول يكشف أسباب استبعاد خماسي الأهلي من قائمة مباراة الإسماعيلي 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة