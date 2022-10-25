خليجي 25 – العراق يصطدم بـ السعودية.. ومجموعة قوية لـ قطر والإمارات
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 10:53
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 عن مواجهات قوية بين المنتخبات الـ8 المشاركة.
واصطدم منتخب العراق مستضيف البطولة بمنافسه السعودي، فيما يتواجد منتخبي الإمارات وقطر بمجموعة قوية.
وجاءت قرعة بطولة كأس الخليج كالتالي:
المجموعة الأولى
العراق
اليمن
السعودية
سلطنة عمان
المجموعة الثانية
البحرين
الكويت
الإمارات
قطر.
وتستضيف محافظة البصرة العراقية منافسات النسخة 25 من مسابقة كأس الخليج العربي.
وتقام البطولة في الفترة من 6 يناير 2023 حتى 19 من الشهر ذاته.
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