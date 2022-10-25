مواعيد مباريات الثلاثاء 25-10-2022 - صدامات قوية في أوروبا والدوري المصري

تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وسط مواجهات نارية.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022.

دوري أبطال أوروبا

يلعب سالزبورج ضد تشيلسي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويحل ريال مدريد ضيفا على لايبزج في تمام الساعة التاسعة مساء، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس بريميزم 3" ويعلق عليها أحمد البلوشي.

ويستضيف بنفيكا منافسه يوفنتوس في تمام التاسعة مساء، وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس إكسترا 1" وييعلق عليها خالد الحدي.

ويستضيف بروسيا دورتموند منافسه مانشستر سيتي في تمام الساعة التاسعة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

ويواجه باريس سان جيرمان منافسه مكابي حيفا على ملعب "بارك دي برنس" في تمام الساعة التاسعة مساء ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويحل ميلان ضيفا على دينامو زغرب في تمام الساعة التاسعة مساء، وتُنقل المباراة على قناة "بي إن سبورتس إكسترا 2".

الدوري المصري

يلعب سموحة ضد البنك الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساء، وتذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورتس 2".

يواجه طلائع الجيش منافسه إنبي في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة على قناة "أون تايم سبورتس 1".

الدوري الإماراتي

يلعب البطائح ضد الشارقة في تمام الساعة الثالثة عصرا وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

ويستضيف الوحدة الذي يضم بين صفوفه أحمد رفعت منافسه الظفرة في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

الدوري الجزائري

يلعب اتحاد الجزائر ضد بارادو في تمام الساعة الرابعة مساء على ملعب عمر حمادي.

ويستضيف وفاق سطيف بقيادة حسام البدري منافسه شباب بلوزداد في تمام الساعة السابعة مساء.

NBA

يلعب فينكس صنز ضد جولدن ستيت واريورز في تمام الرابعة صباح الأربعاء وتذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3".