كرة سلة - وصول المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 10:24

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

أعلن نادي الاتحاد السكندي وصول هينريك رودل المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة بالنادي إلى مطار برج العرب.

المدرب الألماني سيتولى مسؤولية تدريب الفريق خلال الموسم الحالي بعد رحيل المدرب الصربي ميودراج بيريسيك.

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وكان الاتحاد قد أعلن عبر FilGoal.com رحيل بيريسيك عن تدريب الفريق.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب خروج الفريق من ربع نهائي منافسات البطولة العربية للأندية.

وخسر الاتحاد أمام كاظمة الكويتي بنتيجة 101-106 بعد اللجوء لشوط إضافي في ربع نهائي البطولة المقامة في الكويت.

ويحق للاتحاد ضم لاعبين اثنين فقط دون رسوم بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة دوري السوبر للموسم المنقضي.

وضم الفريق السكندري كل من يوسف شحاتة وأنس أسامة تدعيما لصفوف الفريق للموسم الجاري.

الاتحاد السكندري كرة سلة هيندريك رودل
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