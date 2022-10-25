كرة سلة - وصول المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندي وصول هينريك رودل المدير الفني الجديد لفريق كرة السلة بالنادي إلى مطار برج العرب.

المدرب الألماني سيتولى مسؤولية تدريب الفريق خلال الموسم الحالي بعد رحيل المدرب الصربي ميودراج بيريسيك.

وكان الاتحاد قد أعلن عبر FilGoal.com رحيل بيريسيك عن تدريب الفريق.

وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عقب خروج الفريق من ربع نهائي منافسات البطولة العربية للأندية.

وخسر الاتحاد أمام كاظمة الكويتي بنتيجة 101-106 بعد اللجوء لشوط إضافي في ربع نهائي البطولة المقامة في الكويت.