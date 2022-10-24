على أوروبا أن تحترس.. زيدان: أقترب من العودة إلى التدريب

فتح زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا وريال مدريد السابق الباب أمام عودته إلى التدريب مجددا قريبا.

وأثناء تواجد زيدان في باريس لحضور إزاحة الستار عن التمثال الجديد الخاص به في متحف جريفين وجه أحد الصحفيين السؤال إلى زيدان متى ستعود إلى التدريب.

ونقلت قناة مونت كارلو تصريحات زيدان الذي قال فيها إجابة على السؤال: "سأعود قريبا انتظر قليلا فقط، أنا لست بعيدا عن التدريب مرة أخرى".

وكانت آخر تجربة تدريبية لـ زيدان مع ريال مدريد في عام 2021.

وبدأ زيدان مسيرته التدريبية في 2013 كمساعد مدرب في ريال مدريد.

ثم تولى منصب المدير الفني للفريق الأول لريال مدريد في 2016.

وحقق زيدان مع ريال مدريد 11 بطولة بواقع الدوري الإسباني مرتين، والسوبر الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين.

وتم ترشيح زيدان لتدريب منتخب فرنسا وفريق باريس سان جيرمان أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكنه فضل الاستمرار في فترة الراحة بعد رحيله من ريال مدريد.