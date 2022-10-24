مصيلحي: الحكم تسرع في طرد محمود علاء.. وأموتو رد على المشككين

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 23:52

كتب : FilGoal

محمود علاء ومحمد مصيلحي

تحدث محمد مصليحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن فوز فريقه على الداخلية وطرد محمود علاء مدافع الفريق المعار إلى صفوفه من الزمالك.

وقال مصيلحي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "المدرب لا يهمه لاعب كبير أو صغير، من يتدرب بكل قوته هو من سيشارك".

وأضاف "قائمة الفريق جيدة للغاية وأبقينا على اللاعبين المميزين والقوام الأساسي. تمسكنا بمروان عطية وأحمد عادل".

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وأوضح "أوستن أموتو جدد عقده مع المصري ولكن لم يتم توثيقه في الوقت المحدد، وبعدها انتقل إلى الاتحاد السكندري، ولقد رد على المشككين".

وتابع مصيلحي "كما فعلنا بند شراء إبراهيم حسن من بيراميدز".

وعن طرد محمود علاء مدافع الفريق المعار من الزمالك قال: "اللقطة لم تعجبني لأنه اسم كبير وقائد، ولكنه إضافة للاتحاد ولاعب محترم يحفز فريقه. في النهاية يهمني شكله وشكل الاتحاد".

وواصل مصيلحي "لا أحب الحديث عن التحكيم ولكن وليد عبد الرازق تسرع جدا في إشهار البطاقة الحمراء بعد الإنذار الأول، وتصرف علاء نتج عن غيرته على الفريق".

واختتم رئيس الاتحاد السكندري "أطالب شركة تذكرتي بتخفيض سعر التذكرة لجمهور الاتحاد إذا أمكن ذلك".

وحقق زعيم الثغر فوزه الثاني على التوالي في أول جولتين، بعد تغلبه على أسوان 1-0 في الجولة الأولى، ثم الداخلية 2-0 في الجولة الثانية.

الاتحاد السكندري محمود علاء محمد مصيلحي الدوري المصري
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