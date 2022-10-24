مدير فاعليات أبو ظبي: مهرجان جماهير قبل السوبر.. والحفل الغنائي من تقديم أحمد سعد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 23:30

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

كشف سهيل العريفي مدير قطاع الفاعليات بمجلس أبو ظبي عن بعض الاستعدادات الخاصة بمباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي.

وقال سهيل العريفي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سيتم تنظيم مهرجان جماهيري كبير قبل مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي بـ3 ساعات".

وأضاف "أحمد سعد سيقدم حفلا غنائيا على هامش مباراة السوبر".

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وأكمل "طاقم تحكيم مباراة السوبر أجنبي وليس من الإمارات".

وأوضح "سيتم تكريم بعض رموز الكرة المصرية ولكن حتى الآن الاتحاد المصري لم يبلغنا بالأسماء".

وأتم تصريحاته "سعة الملعب 25 ألف مشجع مناصفة بين جماهير الفريقين، وسيتم السماح بـ تيفو لكل من جمهور الفريقين".

ويلعب الزمالك والأهلي في مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي الزمالك السوبر المصري
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