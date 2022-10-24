أبو السعود: تصدي ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. وشوقي غريب درس فيوتشر جيدا

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

محمود أبو السعود المقاولون العرب الدوري المصري

شدد محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب على أن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد الفريق كانت اللحظة الأصعب في المباراة.

وتصدّى أبو السعود إلى ركلة جزاء أمام الحاج الباري لاعب فيوشتر في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب وي السلام وانتهت بالتعادل السلبي.

وحصل فيوتشر على ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد عرقلة سعد سمير داخل منطقة الجزاء في ركلة ركنية.

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وتقدم الحاج باري ليسدد الكرة لكن أبو السعود تصدى لها بنجاح في الدقيقة 29.

وقال أبو السعود في تصريحات لـ أون تايم سبورتس 1 عقب المباراة: "استعددنا جيدا لمباراة فيوتشر كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة للغاية لكونه فريق ينافس منذ الموسم الماضي بالإضافة إلى مشاركته في إفريقيا".

وأضاف "شوقي غريب (المدير الفني) درس نقاط قوة وضعف فيوتشر جيدا ولهذا السبب نحن ظهرنا بهذا الشكل".

وتابع "التعادل جيد أمام فريق مثل فيوتشر، إذا لم تحقق الفوز على الأقل لا تتعرض للهزيمة".

وأردف "أصبحنا فريقا واحدا وانسجمنا معا لم يعد هناك شيء مثل لاعب قديم أو جديد".

وأكمل "اللحظة الأصعب في المباراة؟ ركلة الجزاء بالتأكيد، الحمد لله تصديت لها بعد توفيق من الله".

وأتم "ما نفكر فيه هي المواجهة أمام فاركو لدينا الآن يوم راحة واحد ثم سنبدأ المعسكر المغلق استعدادا للمباراة".

وتسلّم أبو السعود جائزة رجل المباراة بعد الدفاع عن شباكه أمام الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، وتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية بإنهاء الدور الأول في المركز الرابع.

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