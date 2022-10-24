مكافأة للاعبي غزل المحلة بعد الفوز على الإسماعيلي

قرر أسامة خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق بعد الفوز على الإسماعيلي.

وفاز غزل المحلة على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية للدوري، ليحصد نقطته الرابعة في المسابقة.

وأشاد رئيس شركة الكرة بغزل المحلة بالمستوى الذي قدمه لاعبيه خلال اللقاء، موضحا أنهم استحقوا الفوز بعد الأداء الرجولي والروح العالية التي أدوا بها المباراة أمام فريق الإسماعيلي والتزامهم بتعليمات المدير الفني بابا فاسيلوس.

وشدد أسامة خليل على أن غزل المحلة يقدم كرة سريعة وينفذ الفريق طريقة لعب مختلفة تحت قيادة بابا فاسيلوس تعتمد على الاستحواذ على الكرة، وبناء الهجمات من الخلف والسيطرة على مجريات الأمور، مشيداً بالطريقة التي يعمل بها الجهاز الفني وبالروح التي يظهروها مع اللاعبين خلال التدريبات والمباريات.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون غزل المحلة هو الحصان الأسود في الموسم الجديد، بعد العروض الجيدة التي يقدمها، خاصة أن الفريق يحظى بدعم كبير من جماهيره التي أسعدها أداء لاعبيها اليوم أمام الإسماعيلي وتستحق أن يكون فريقها في مكانة أفضل لأنها تعشقه وتدعمه بقوة.