شوقي غريب: فيوتشر كان أخطر في الدقائق الأخيرة فقط.. ونحن بحاجة للوقت

أبدى شوقي غريب مدرب المقاولون العرب رضاه عن أداء فريقه أمام فيوتشر في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري على ملعب السلام.

وقال غريب عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "لمدة 60 أو 70 دقيقة كان الأداء متوازنا بين الفريقين، ثم دانت السيطرة لهم بعد ذلك".

وأضاف "في الدقائق الأخيرة كانت فرصهم أكثر وأخطر. نريد الآن الاستعداد لمباراة فاركو المقبلة".

وأوضح "بعد ذلك سيكون هناك توقف يمنحنا لاوقت الكافي لزيادة التجانس. لدي 6 أو 7 لاعبين جدد وهم بحاجة للوقت حتى يستوعبوا العمل الجديد والأفكار التكتيكية".

وتابع غريب "في كل خط أضع لاعب أو اثنين من المجموعة السابقة، حيث عملوا معي في آخر 5 مباريات من الدوري بالموسم الماضي، وهي فترة قصيرة أيضا".

وواصل المدرب "نسير خطوة تلو الأخرى، وحين يكتمل عملنا سيصبح الشكل أفضل وسنتمكن من اللعب لمدة 90 دقيقة بنفس النسق، بل و120 دقيقة أيضا".

واختتم "الدوري بدأ بشكل قوي وممتع وفي كل مباراة نشاهد الأهداف عدا الداخلية وطلائع الجيش، والمصري وبيراميدز. الكل يلعب للفوز وهذا شيء إيجابي".

وفاز محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب بجائزة رجل المباراة أمام فيوتشر.

وحصد المقاولون النقطة الثانية هذا الموسم في المركز السابع، بعد التعادل في الجولة الأولى مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.

بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع حتى الآن بـ 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين دون رد.