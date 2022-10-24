قائمة إنبي - على رأسهم نجم مباراة بيراميدز.. 22 لاعبا لمواجهة طلائع الجيش

أعلن أحمد كشري مدرب إنبي قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتقام المباراة غدا الثلاثاء 25 أكتوبر على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

وضمت قائمة إنبي 22 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي – رمضان محمد

خط الدفاع: علي فوزي – أحمد يوسف – خالد رضا – مروان صحراوي – محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبحي

خط الوسط: مصطفى ياسر – مصطفى عادل – إيريك تراوري – صلاح زايد – شيميليس بيكلي - محمد ناصر - محمد حمدي - أحمد صبيحة - محمد مرسي

خط الهجوم: رفيق كابو – أحمد نادر – كريم الطيب - إبراهيم جلال

ونال إنبي نقطة واحدة من مباراته الأولى، حيث تعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق.

سجل مصطفى فتحي لبيراميدز، بينما سجل رفيق كابو هدف إنبي.

على الجانب الآخر تعادل طلائع الجيش سلبيا مع الداخلية في الجولة الأولى.