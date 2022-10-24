زوران: انطلاقة الاتحاد للموسم ممتازة.. ولدينا قائمة لاعبين قوية للغاية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

زوران مانولوفيتش - الاتحاد السكندري

يرى زوران مانولوفيتش المدير الفني لـ الاتحاد السكندري أن فوزه أمام الداخلية اليوم مستحقا وعادلا بعد الأداء الجيد من جانبهم.

وفاز الاتحاد على المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء في ثاني جولات الدوري المصري.

وقال مانولوفيتش في تصريحات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة ممتازة للغاية، كنا جيدين للغاية منذ بداية المباراة حتى لحظاتها الأخيرة أمام فريق جيد في التحول من الدفاع إلى الهجوم".

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وأضاف "أشكر اللاعبين على مجهوداتهم وتطبيق ما نتدرب عليه منذ فترة، لم نشعر بعدم استقرار سوى في آخر 10 دقائق بعد الطرد فقط".

وكان محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري تعرض للطرد في الدقيقة 84 بعد الاعتراض الشديد للبطاقة الصفراء ليشهر الحكم وليد عبد الرازق الحمراء ويستكمل زغيم الثغر المباراة منقوصا.

وتابع "انطلاقتنا للموسم ممتازة ولدينا قائمة لاعبين قوية للغاية، وسنفكر في كل مباراة على حدى للاستمرار بهذا الشكل".

وبهذا الفوز أصبحت انطلاقة الموسم هي الأفضل لـ الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز منذ بداية الألفية الجديدة، بالمساواة مع موسمي 2003/2004، و2015/2016.

في موسمي 2003/2004، و2015/2016 فاز الاتحاد السكندري بأول مباراتين في الدوري. وفي 2004 أنهى الدوري في المركز الخامس، فيما أنهى موسم 2015/2016 في المركز الـ13.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة السادسة في صدارة الترتيب بجانب الأهلي والزمالك.

من جهة أخرى، تجمد رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز الـ13.

الاتحاد السكندري الداخلية الدوري المصري
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