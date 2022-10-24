خبر في الجول - كلاتنبرج يبدأ مخاطبة اتحادات أوروبا لتعيين حكم السوبر

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 21:06

كتب : بسام أبوبكر

جمال علام - مارك كلاتنبرج

بدأ مارك كلاتنبرج المسؤول رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم مخاطبة الاتحادات الأوروبية لاستقدام حكما لإدارة مباراة السوبر المصري.

ويلعب الزمالك والأهلي في مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وعلم FilGoal.com أن كلاتنبرج بدأ في إرسال الخطابات إلى بعض الاتحادات الأوروبية لاستقدام حكم السوبر.

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كما أن كلاتنبرج يتولى بنفسه المفاوضات وفي النهاية هو من سيختار حكم مباراة السوبر.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن حكم مباراة السوبر عقب استقرار كلاتنبرج عليه.

وتقام مباراة السوبر بين الزمالك والأهلي في أبو ظبي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي الزمالك السوبر المصري كلاتنبرج
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