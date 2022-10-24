القائم وأبو السعود يجبران فيوتشر على التعادل مع المقاولون

أجبر المقاولون العرب مضيفه فيوتشر على التعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية للدوري بملعب الأهلي we السلام.

وتعادل المقاولون للمباراة الثانية في الدوري بعد لقاء الجولة الأولى أمام غزل المحلة.

ورفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 4، وحصد المقاولون ثاني نقاطه.

وخلال المباراة أهدر فيوتشر الكثير من الفرص التي كادت تنهي المباراة بنتيجة أخرى غير التعادل السلبي.

وأهدر الحاج باري مهاجم فيوتشر فرصة لا تضيع أمام المرمى بعد عرضية من عمر كمال قابلها برأسية لكن محمد أبو السعود حارس المقاولون تصدى لها.

وعادت الكرة للمهاجم الغيني أمام المرمى الخالي لكنه سدد الهواء بدلا من الكرة لتخرج إلى ركلة مرمى.

وحصل فيوتشر على ركلة جزاء في الدقيقة 28 بعد عرقلة سعد سمير داخل منطقة الجزاء في ركلة ركنية.

وتقدم الحاج باري ليسدد الكرة لكن أبو السعود تصدى لها بنجاح في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات فيوتشر وانطلق مصطفى البدري نحو المرمى وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت في القائم وذهبت بعيدا.

ومرة أخرى سدد محمود مرعي كرة من أمام منطقة الجزاء لكنها اصطدمت في القائم أيضا.

وقبل نهاية المباراة سدد ناصر ماهر كرة قوية من أمام منطقة الجزاء لكن أبو السعود تصدى لها ببراعة قبل أن ترتد إلى البدري الذي سدد أعلى العارضة.