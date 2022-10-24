بابافاسيلو: أسلوبي هو ما غيّر طريقة لعب غزل المحلة

كشف نيكوديموس بابافاسيلو المدير الفني لـ غزل المحلة ما الذي تغير في اللاعبين عن الموسم الماضي.

وفاز غزل المحلة اليوم الإثنين على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في ثاني جولات الدوري المصري.

وقال بابافاسيلو في تصريحات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس1: "ربما غزل المحلة دخل الموسم الجديد باللاعبية ذاتها، المختلف أنه يلعبون بأسلوبي لكن في النهاية الأمر متوقف على قدرة اللاعبين على تطبيق التعليمات".

وأضاف "لقد استحقينا الفوز اليوم أمام فريق جيد للغاية، نحن كنا الأفضل منذ بداية المباراة حتى لحظاتها الأخيرة".

وتابع "المنافسة في الدوري صعبة للغاية، جميع الفرق لديهم عناصر مميزة واستقدموا الكثير للتدعيم لكن تجهزّنا لكل ذلك".

وأردف "نحن نفكر في كل مباراة على حدى، ونسير خطوة بخطوة".

وأتم "أشكر اللاعبين على مجهوداتهم اليوم وكذلك الجماهير، بِتُ أعرف الآن أن ملعبنا صعب على الخصوم".