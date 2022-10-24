الدرجة الثانية - سيد عيد مدربا لـ الإنتاج الحربي بدلا من عبد الناصر محمد
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 20:30
كتب : رضا السنباطي
قررت إدارة نادي الإنتاج الحربي تعيين سيد عيد مديرا فنيا للفريق خلفا لـ عبد الناصر محمد المدرب السابق للفريق.
جاء ذلك بعدما أعلن نادي الإنتاج الحربي إقالة عبد الناصر محمد من منصبه.
وخاض الإنتاج الحربي مباراتين في دوري الدرجة الثانية، تعادل مع الترسانة وخسر أمام القناة.
وبذلك يصبح الإنتاج الحربي ثاني فرق الدرجة الثانية تغييرا للمدربين، بعدما قرر نادي كهرباء الإسماعيلية رحيل أحمد كمال وعين بدلا منه صلاح أبو الفتوح.
وكان سيد عيد قاد فريق الداخلية للصعود للدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري.
نرشح لكم
الدرجة الثانية – الإقالة الأولى.. كهرباء الإسماعيلية يعلن رحيل مدربه الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الثانية الدرجة الثانية – التعادل السلبي يحسم 3 مباريات في القاهرة.. وسلطان يقود زد للصدارة مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21-10-2022 والقنوات الناقلة.. يوفنتوس وسان جيرمان وقمة برتغالية الدرجة الثانية – لافيينا يتصدر وانتصار الجونة الدرجة الثانية - نقل مباراة السكة الحديد والعبور إلى ملعب آخر الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة الثانية الدرجة الثانية - الأولمبي في صدارة بحري.. وشريف أشرف يقود أبو قير للأسمدة للفوز الأول