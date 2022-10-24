الدرجة الثانية - سيد عيد مدربا لـ الإنتاج الحربي بدلا من عبد الناصر محمد

قررت إدارة نادي الإنتاج الحربي تعيين سيد عيد مديرا فنيا للفريق خلفا لـ عبد الناصر محمد المدرب السابق للفريق.

جاء ذلك بعدما أعلن نادي الإنتاج الحربي إقالة عبد الناصر محمد من منصبه.

وخاض الإنتاج الحربي مباراتين في دوري الدرجة الثانية، تعادل مع الترسانة وخسر أمام القناة.

وبذلك يصبح الإنتاج الحربي ثاني فرق الدرجة الثانية تغييرا للمدربين، بعدما قرر نادي كهرباء الإسماعيلية رحيل أحمد كمال وعين بدلا منه صلاح أبو الفتوح.

وكان سيد عيد قاد فريق الداخلية للصعود للدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري.