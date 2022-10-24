جاريدو: لا يمكن الحكم على أداء وشكل الإسماعيلي بعد المباراة الثانية في الدوري

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 20:11

كتب : FilGoal

خوان كارلوس جاريدو

شدد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لـ الإسماعيلي أنه لا يمكن الحكم على شكل وأداء الفريق بعد ثاني مباراة في الدوري.

وخسر الإسماعيلي مباراته الثانية في الدوري أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بعد الهزيمة أمام الأهلي في الجولة الأولى.

وقال جاريدو في تصريحات عقب المباراة لـ أون تايم سبورتس: "بالطبع غير سعيد بالنتيجة، كنا الأفضل في بداية المباراة".

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وأضاف "سيطرنا في أول 15 دقيقة وتحكمنا في إيقاع المباراة حتى أتى هدف غزل المحلة الأول من هجمة مرتدة".

وتابع "بدأنا أن نتراجع ثم فقدنا كل شيء لقد غيّر هدف المحلة الأول سير المباراة تماما".

وأردف "المباراة كانت مفتوحة وقاتلنا حتى الدقائق الأخيرة لكن لم نفز، وأتفهم حزن الجماهير بخصوص ذلك لأنهم دائما يريدون الفوز".

وأتم "لكن لا يمكن الحكم على أداء وشكل الفريق بعد مباراتين فقط في الدوري، ننتظر منهم الدعم والوقوف خلف الفريق".

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