مؤتمر أنشيلوتي: من يخشى الإصابات فليشاهد الأفلام على الأريكة.. وراهنت رودريجو

وجّه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، رسالة قوية إلى جميع اللاعبين قبل أقل من شهر على انطلاق كأس العالم.

وظهر أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه أمام لايبزج غدًا الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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هل الهدف غدًا هو حسم الصدارة؟

"هدفنا أن نقدّم مباراة مميزة حتى نزيح دور المجموعات من رؤوسنا. هدفنا تصدر المجموعة، ومباراة الغد فرصة لتحقيق ذلك".

هل كأس العالم سيعرقل الفريق؟

"لا، إنها أشهر مليئة بالمباريات. نحن صامدون بشكل جيد، أعتقد أن كأس العالم سيأتي في لحظة مناسبة".

هل ستقلل حجم المخاطرة كلما اقترب المونديال؟

"لا أعتقد أن اللاعبين يفكرون في كأس العالم، هم تحديدًا يجب أن يبحثوا الوصول إلى كأس العالم باستمرارية مشاركة. نحن نتحلى بالحذر لأن خسارة بنزيمة ليوم واحد أفضل من خسارته لشهر كامل. هذا هو موقف اللاعبين المتواجدين في العيادة. سيبايوس سيعود للتدريبات يوم الأحد".

كيف ترى مستقبل أسينسيو؟

"أنتم والنادي تعرفون ماذا أفكر. الكثيرون تنتهي عقودهم هذا الموسم، وتوقف كأس العالم سيكون الوقت المناسب للحديث عن هذه الأمور، وقتها أسينسيو سيكون أحد تلك الأمور التي نتحدث عنها".

أسينسيو يلعب بمعدل 11 دقيقة في المباراة، ماذا يمكن أن يُطلَب من لاعب يشارك في هذا الوقت القليل؟

"ما أطلبه منه أن يتحلى بالاحترافية والجدية وأن يتحمّل هذه الفترة الصعبة، وهذا ما يفعله هو وبقية زملائه الذين لا يلعبون كثيرًا، ومع وجود غيابات فإن بعض هؤلاء اللاعبين سيشاركون غدًا".

التعرض لإصابة في هذا الوقت يعني الغياب عن كأس العالم، هل يخشى اللاعبون ذلك؟

"الإصابات جزء من كرة القدم، لو لم ترد التعرض لإصابة فابق جالسًا على أريكتك، إنها عبارة أكررها على لاعبيني، يمكن أن تحدث الإصابة في تدريب، أو من تدخل بسيط. إنه شيء يمكن حدوثه ولا يمكن تجنبه. الكل يرغبون في التدرب، لم يخبرني أي لاعب بعدم رغبته في التدرب بسبب خوفه من الإصابة، لو أخبرني أحدهم بذلك فسأقول له: ابق في منزلك حيث يمكنك مشاهدة الكثير من الأفلام والمسلسلات المميزة".

هل أعطيت رودريجو حرية أكبر في الحركة؟

"تحركات المهاجم رقم 9 شيء مهم في هذا الفريق وهو يستطيع القيام بهذا الدور. الأستاذ بنزيمة علّمه جيدًا. لأن بمجرد رؤية كريم فإن اللاعب يفهم متطلبات مركز المهاجم في ريال مدريد".

هل غدًا ستكون فرصة إراحة فينيسيوس؟

"فينيسيوس سيلعب، ليس مرهقًا".

هل مباريات الدوري أكثر أهمية من دوري الأبطال حتى قدوم كأس العالم؟

"في هذا النادي كل المباريات مهمة بغض النظر عن كونها في الدوري أو دوري أبطال أوروبا. يتبقى القليل من الوقت حتى التوقف ونريد أن نصل إليه في وضع جيد وأن نكون في مركز جيد قبل مرحلة الإياب".

بخلاف فالفيردي، هل راهنت على أي لاعب آخر؟

"لا، تحدثت مع رودريجو ولكن على سبيل المزاح. رودريجو يقوم بعمل مميز هذا الموسم والرهان الذي سأبدأه معه هو أن يلعب دور البطولة دائمًا هذا الموسم".

لايبزج يدخل المباراة بـ 3 إصابات، ما رأيك؟

"حسنًا، إنه فريق يمتلك لاعبين مميزين، أنا أتابع المنتخب المجري (يمتلك منه لايبزج 3 لاعبين) ولاعبوه أقوياء. الذين سيتواجدون غدًا سيظهرون بشكل جيد".

كيف تتذكر زيارتك لهذا الملعب مع بايرن؟

"أتذكر بشكل جيد، فزنا بهدف في اللحظات الأخيرة سجله ألابا، تحدثنا عن ذلك بالفعل. لايبزج فريق مميز ويتحلى بالثقة الآن، ستكون مباراة قوية غدًا".

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وضمن ريال مدريد صعوده إلى الدور الثاني بفضل رأسية روديجير القاتلة -والدموية- في الثانية الأخيرة من مباراة شاختار دونتسك السابقة.

ويمتلك ريال مدريد 10 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يأتي لايبزج ثانيًا برصيد 6 نقاط.