صبري رحيل رجل مباراة الاتحاد والداخلية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 19:13

كتب : FilGoal

صبري رحيل

فاز صبري رحيل ظهير أيسر الاتحاد السكندري بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الداخلية.

صبري رحيل

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وحقق الاتحاد السكندري الفوز الثاني على التوالي في الدوري على حساب الداخلية بهدفين دون رد.

وخلال المباراة صنع صبري رحيل الهدف الثاني الذي سجله المهاجم أوستن أموتو.

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ولعب صبري رحيل خلال المباراة 43 تمريرة منهم 34 بشكل صحيح بنسبة 79%.

وصنع صبري رحيل فرصة مؤكدة للتسجيل، ولمس الكرة 62 مرة، واستعاد الكرة 6 مرات واعترض هجمات 3 مرات.

وكان صبري رحيل صنع هدف فوز الاتحاد على أسوان في الجولة الأولى من الدوري والذي سجله أيضا أموتو.

ووصل الاتحاد للنقطة السادسة بالتساوي مع الزمالك والأهلي.

ويلعب الاتحاد في الجولة المقبلة أمام طلائع الجيش.

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