الانطلاقة الأفضل منذ بداية الألفية.. الاتحاد يتصدر الدوري بثنائية في الداخلية

تشارك الاتحاد السكندري صدارة الدوري المصري رفقة الزمالك والأهلي بعد فوز ثاني على التوالي أمام الداخلية.

وفاز الاتحاد السكندري على الداخلية بهدفين مقابل لا شيء على ملعب الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

سجل إبراهيم حسن، وأوستين أموتو هدفا الاتحاد السكندري في المباراة.

فوز جعل من انطلاقة الموسم هي الأفضل لـ الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز منذ بداية الألفية الجديدة، بالمساواة مع موسمي 2003/2004، و2015/2016.

في موسمي 2003/2004، و2015/2016 فاز الاتحاد السكندري بأول مباراتين في الدوري. وفي 2004 أنهى الدوري في المركز الخامس، فيما أنهى موسم 2015/2016 في المركز الـ13.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة السادسة في صدارة الترتيب بجانب الأهلي والزمالك.

من جهة أخرى، تجمد رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز الـ13.

التشكيل

زوران مانولوفيتش دفع بـ أوستين أموتو كمهاجم أساسي لـ الاتحاد، وعلى جانبيه إبراهيم حسن، وأحمد عادل.

وبدأ مروان عطية، وساليفو مورو، وكريم الديب في وسط الملعب، فيما تواجد أوجوستين مابولولو على دكة البدلاء.

من جهة أخرى، بدأ رضا شحاتة بـ حسين رجب كمهاجم أساسي لـ الداخلية، فيما يلعب كريستوفر كجناح أيسر، سيرجي إريك كجناح أيمن.

أوستن أموتو يقود ثلاثي هجوم الاتحاد السكندري، والرباعي الأجنبي في تشكيل الداخلية بقيادة كريستوفر جون🔴⚫#في_الدوريpic.twitter.com/hNk3IIbqiK — FilGoal (@FilGoal) October 24, 2022

وصف المباراة

هجمات متبادلة

الاتحاد السكندري بدأ المباراة بقوة. أحمد عادل انفرد بالمرمى وسدد، لكن رضا السيد تصدى لها ببراعة.

ورد الداخلية في الدقيقة السابعة بتصويبة على الطائر من حسين رجب، لكن حولها الدفاع إلى ركنية.

مروان عطية سدد لـ الاتحاد في الدقيقة الـ14 لكن كرته مرت بجانب القائم بقليل.

الداخلية لم يستسلم للضغط، وكاد يتقدم في الدقيقة الـ24. عرضية رائعة من عبد العزيز السيد، قابلها حسين رجب برأسية وتصدى لها مهدي سليمان.

سمير فكري سدد كذلك في الدقيقة الـ25 لكن فوق مرمى مهدي سليمان.

وأخيرا جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ35. عرضية من أحمد عادل قابلها إبراهيم حسن برأسية رائعة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بالهدف الأول.

الشوط الثاني

رضا شحاتة بدأ الشوط الثاني بإجراء تبديلين. شارك أحمد الأمور، ومصطفى فوزي بدلا من سمير فكري، وحسين رجب.

وكاد الداخلية يتعادل في الدقيقة الـ59 عن طريق أخطر لاعبيه. ركنية نفذها محمود طلعت وقابلها الشاب النيجيري الواعد كريستوفر جون برأسية ارتطمت بالقائم الأيمن لـ مهدي سليمان.

رضا شحاتة هنا دفع بـ عبد الله أوجيفيني بدلا من سيرجي إريك في محاولة لإدراك التعادل بالدقيقة الـ62.

لكن الاتحاد السكندري لم يمهلهم الفرصة، وأضاف زعيم الثغر هدفا ثانيا في الدقيقة الـ70. عرضية من صبري رحيل، قابلها أوستين أموتو بلمسة في المرمى مسجلا الثاني.

هدف هو الثاني لـ أوستين أموتو بقميص الاتحاد السكندري في مباراته الثانية معهم، وعرضية إيجابية هي الثانية لـ صبري رحيل في المباراة الثانية على التوالي بعدما صنع هدف أموتو كذلك في مباراة أسوان الماضية.

تغييرات وطرد

هنا تدخل زوران مانولوفيتش. وأجرى تبديلان في الدقيقة الـ73 بدخول سعيدو سيمبوريه، وإسلام عبد النعيم بدلا من إبراهيم حسن، وكريم الديب.

ورد الداخلية في نفس الدقيقة بدخول صلاح الدين يحيى بدلا من محمد نٌصير.

زوران تدخل مجددا في الدقيقة الـ79 بدخول أحمد عيد، وكريستوفر مابولولو بدلا من أحمد عادل، وأوستين أموتو.

ولم تنته الإثارة هنا، إذ كاد يسجل مروان عطية الثالث في الدقيقة الـ80 من تصويبة تصدى لها رضا السيد إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ 81 تحصل محمود علاء على بطاقة صفراء، لكنه اعترض بشدة على وليد عبد الرازق حكم المباراة، ليقرر الحكم طرد المدافع المعار من الزمالك، ويكمل الاتحاد المباراة منقوصا.

هنا لجأ زوران إلى الدفع بـ محمود عبد العزيز في الدقيقة الـ87 بدلا من مروان عطية، لينتهي اللقاء بفوز الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء.

واختارت رابطة أندية الدوري منح جائزة رجل المباراة لـ صبري رحيل ظهير أيسر الاتحاد، والذي صنع الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة السادسة في صدارة الترتيب بجانب الأهلي والزمالك.