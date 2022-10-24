مؤتمر روديجير: فينيسيوس يساعدني على تحدث الإسبانية.. وكروس أسطورة

أبدى أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد، سعادته في ناديه الذي انتقل إليه مطلع الموسم الجاري.

وتحدّث الألماني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة لايبزج في الجولة الخامسة بدور المجموعات غدًا الثلاثاء.

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هل تخيلت التأقلم بشكل سريع ومميز هكذا في النادي؟

"لقد حظيت بمساعدة زميلي كروس وألابا. أنا سعيد للغاية وأرغب في إعطاء 100% لأجل هذا النادي".

كيف تشعر بعد الإصابة التي تعرضت لها في جبهتك؟ وما الذي تخشاه في فريق لايبزج؟

"أنا بخير بعد الضربة. فيما يخص لايبزج، فإني أنتظر منافسًا حادًا ولاعبين يتحلون بالسرعة في وجود مهاجم مميز مثل فيرنر".

ماذا يمثّل لك التواجد في المركز 25 بلائحة الكرة الذهبية؟ هل التواجد في ريال مدريد يساعد على ذلك؟

"قبل كل شيء، بنزيمة استحق الكرة الذهبية، قدّم موسمًا مذهلًا. فيما يخصني، إنها أول مرة أتواجد في هذه اللائحة، إنه أمر جميل لكنه لن يغير شيئًا في سلوكي".

وكيف تقيّم شهورك الأولى في ريال مدريد؟

"أنا راضٍ عن مستواي، وأضع عيني على كأس العالم. أسير بشكل جيد ولست في حاجة إلى لعب كل المباريات، لأننا نمتلك قائمة مميزة وعريضة ومليئة بالجودة. أنا سعيد هنا".

كيف تحلل لايبزج؟ هل تحدثت مع أحد لاعبيه؟

"لا، لم أتواصل مع أحد. إنه فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين مثل فيرنر الذي لعبت معه في شتوتجارت. كلنا نعرف الجودة التي يمتلكها وآمل أن يُظهرها ولكن في كأس العالم، وليس غدًا".

هل يستطيع فينيسيوس المنافسة على الكرة الذهبية المقبلة؟

"إنه بمثابة شقيقي الأصغر، يساعدني على تحدث الإسبانية بشكل أفضل، لا أعرف كيف نفعل ذلك، لكننا نفهم بعضنا البعض. إنه لاعب مذهل ويُثبت ذلك في كل مباراة، آمل أن يفوز بالكرة الذهبية في المستقبل".

مستقبل كروس معلق في الهواء، بماذا تنصحه؟

"توني أسطورة في ريال مدريد، هذا رأيي. إنه شخص يحظى باحترام النادي والفريق، لا أستطيع قول الكثير بشأن مستقبله، لكني أراه يستمتع بكرة القدم وسعيدًا، القرار قراره، آمل أن يستمر، هذا سيعني الكثير للجميع. لقد اعتزل دوليًا بعد أن كان لاعبًا مؤثرًا في المنتخب، سنفتقده في قطر".

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وضمن ريال مدريد صعوده إلى الدور الثاني بفضل رأسية روديجير القاتلة -والدموية- في الثانية الأخيرة من مباراة شاختار دونتسك السابقة.

ويمتلك ريال مدريد 10 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يأتي لايبزج ثانيًا برصيد 6 نقاط.