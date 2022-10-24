انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) المقاولون
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فيوتشر ضد المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 87: أبو السعود يواصل التأهل ويتصدى لتسديدة ناصر ماهر
ق 80: القائم يمنع محمود مرعي من التسجيل
ق 70: القائم يمنع البدري من التسجيل
ق 62: نزول محمد رضا ومصطفى البدري بدلا من الحاج باري وغنام محمد
ق 61: انطلاقة من المقاولون وفرصة ضائعة من نياس
انطلاق الشوط الثاني
استراحة: الشوط الأول ينتهي بالتعادل السلبي
ق.29 محمود أبو السعود يتصدى لركلة الجزاء أمام الحاجي باري
ق.28 فاروقا يرتكب ركلة جزاء على سعد سمير
ق 13: فرصة لا تضيع من الحاج باري أمام المرمى الخالي
انطلاق المباراة
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