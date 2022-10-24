التشكيل – خماسي دفاعي لـ المقاولون أمام فيوتشر

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

المقاولون العرب

يعتمد شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب على خماسي دفاعي لفريقه في مواجهة فيوتشر.

ويلعب المقاولون أمام فيوتشر في الجولة الثانية من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

وجاء تشكيل المقاولون كالآتي:

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المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد الشيمي – عمر فايد - فاروقا نور الدين – أحمد علاء - جوزيف بنسون

الوسط: محمد رزق – جون أوكلي – يوسف الجوهري

الهجوم: فادي فريد – أمادو نياس

وتعادل المقاولون في الجولة الأولى أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق.

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال – سعد سمير – محمود مرعي – جوزيف جوناثان

الوسط: مهند لاشين – غنام محمد – ناصر ماهر

الهجوم: عبد الكبير الوادي – الحاجي باري – عمر السعيد

فيوتشر المقاولون الدوري المصري
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