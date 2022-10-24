التشكيل – خماسي دفاعي لـ المقاولون أمام فيوتشر
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 18:46
كتب : FilGoal
يعتمد شوقي غريب المدير الفني لـ المقاولون العرب على خماسي دفاعي لفريقه في مواجهة فيوتشر.
ويلعب المقاولون أمام فيوتشر في الجولة الثانية من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.
وجاء تشكيل المقاولون كالآتي:
المرمى: محمود أبو السعود
الدفاع: أحمد الشيمي – عمر فايد - فاروقا نور الدين – أحمد علاء - جوزيف بنسون
الوسط: محمد رزق – جون أوكلي – يوسف الجوهري
الهجوم: فادي فريد – أمادو نياس
وتعادل المقاولون في الجولة الأولى أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق.
بينما جاء تشكيل فيوتشر كالآتي:
المرمى: محمود جنش
الدفاع: عمر كمال – سعد سمير – محمود مرعي – جوزيف جوناثان
الوسط: مهند لاشين – غنام محمد – ناصر ماهر
الهجوم: عبد الكبير الوادي – الحاجي باري – عمر السعيد
نرشح لكم
القائم وأبو السعود يجبران فيوتشر على التعادل مع المقاولون بابافاسيلو: أسلوبي هو ما غيّر طريقة لعب غزل المحلة جاريدو: لا يمكن الحكم على أداء وشكل الإسماعيلي بعد المباراة الثانية في الدوري عبد الرحمن عاطف: فاسيلو أعاد لـ المحلة طريقة اللعب التي تشبه الأرجنتين صبري رحيل رجل مباراة الاتحاد والداخلية الانطلاقة الأفضل منذ بداية الألفية.. الاتحاد يتصدر الدوري بثنائية في الداخلية مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) المقاولون .. أبو السعود يمنع ناصر ماهر من التسجيل أحمد سامي: لن نشكو محمد معروف.. أشتكي فقط إلى الله