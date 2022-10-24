بريست: ندين العنصرية التي تعرض لها لاعبنا إسلام سليماني

أصدر نادي ستاد بريست الفرنسي بيانًا أدان خلاله العنصرية التي تعرض لها لاعبه إسلام سليماني.

وترجع الواقعة إلى مباراة بريست وكليرمونت فوت أمس الأحد بالدوري الفرنسي.

وذكر بيان النادي:

"ستاد بريست يُظهر كل دعمه للاعبه إسلام سليماني الذي قيل إنه كان ضحية لإهانات عنصرية خلال المباراة أمام كليرمونت بالجولة 12 للدوري الفرنسي.

النادي أدان دائمًا كل أنواع التمييز العنصري ولا يقبل مثل هذه المضايقات. بريست الآن تحت تصرف السلطات ويطالب اللجنة التأديبية الكشف عن الحقائق".

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗱𝘂 𝗰𝗹𝘂𝗯 Le Stade Brestois apporte tout son soutien à son joueur Islam Slimani, qui lui a rapporté avoir été victime d'insultes racistes pendant la rencontre face à Clermont lors de la 12ème journée de Ligue 1 Uber Eats. 🔗 https://t.co/iKOZBMcD5u pic.twitter.com/Cv2K7fRrQC — Stade Brestois 29 (@SB29) October 24, 2022

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت سليماني في حديث مع الحكم الرابع خلال المباراة يشتكي خلاله من تعرضه لإهانات عنصرية من أحد اللاعبين الذين أشار إليهم بإصبعه.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن سليمان قال للحكم إنه نُعَت بـ "العربي القذر".

وأوضح سليماني بعد المباراة للصحفيين أن اللاعب الذي أهانه عنصريًا هو جوان جاستيان قائد كليرمونت.

وقال سليماني: "الأمر خطير، أنا فخور بكوني عربيًا من شمال إفريقي، فخور بكوني جزائيًا".

فيما نفى جاستيان بدوره: "لن أقول شيئًا مشابهًا أبدًا طوال حياتي. أنا من سأظهر في وضع المذنب، ولكني أعرف ما قلت، وزملائي في الملعب سمعوا أيضًا ما حدث".

وفاز بريست بالمباراة بنتيجة 3-1، وشارك سليماني أساسيا وتم استبداله في الشوط الثاني.

سليماني (34 عامًا) انضم إلى بريست مطلع الموسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سبورتنج لشبونة.

وسجل سليماني هدفًا وصنع آخر في 9 مباريات خاضها هذا الموسم مع بريست.