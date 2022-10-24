بريست: ندين العنصرية التي تعرض لها لاعبنا إسلام سليماني

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 18:39

كتب : FilGoal

إسلام سليماني

أصدر نادي ستاد بريست الفرنسي بيانًا أدان خلاله العنصرية التي تعرض لها لاعبه إسلام سليماني.

وترجع الواقعة إلى مباراة بريست وكليرمونت فوت أمس الأحد بالدوري الفرنسي.

وذكر بيان النادي:

"ستاد بريست يُظهر كل دعمه للاعبه إسلام سليماني الذي قيل إنه كان ضحية لإهانات عنصرية خلال المباراة أمام كليرمونت بالجولة 12 للدوري الفرنسي.

النادي أدان دائمًا كل أنواع التمييز العنصري ولا يقبل مثل هذه المضايقات. بريست الآن تحت تصرف السلطات ويطالب اللجنة التأديبية الكشف عن الحقائق".

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت سليماني في حديث مع الحكم الرابع خلال المباراة يشتكي خلاله من تعرضه لإهانات عنصرية من أحد اللاعبين الذين أشار إليهم بإصبعه.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن سليمان قال للحكم إنه نُعَت بـ "العربي القذر".

وأوضح سليماني بعد المباراة للصحفيين أن اللاعب الذي أهانه عنصريًا هو جوان جاستيان قائد كليرمونت.

وقال سليماني: "الأمر خطير، أنا فخور بكوني عربيًا من شمال إفريقي، فخور بكوني جزائيًا".

فيما نفى جاستيان بدوره: "لن أقول شيئًا مشابهًا أبدًا طوال حياتي. أنا من سأظهر في وضع المذنب، ولكني أعرف ما قلت، وزملائي في الملعب سمعوا أيضًا ما حدث".

وفاز بريست بالمباراة بنتيجة 3-1، وشارك سليماني أساسيا وتم استبداله في الشوط الثاني.

سليماني (34 عامًا) انضم إلى بريست مطلع الموسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سبورتنج لشبونة.

وسجل سليماني هدفًا وصنع آخر في 9 مباريات خاضها هذا الموسم مع بريست.

إسلام سليماني بريست الدوري الفرنسي
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