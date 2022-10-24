أحمد سامي: لن نشكو محمد معروف.. أشتكي فقط إلى الله

يرى أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا أن تصريحاته عن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك لا يوجد بها أي خطأ.

وقال سامي عبر إذاعة ميجا إف إم: "ما الخطأ في تصريحي أن فيريرا محظوظ، أتمنى أن يقول الناس عني إنني مدرب محظوظ ويأتون ليحصلوا مني على بعض الحظ".

وأضاف "الحكم كان يستعد لإخراج الإنذار الثاني لـ زكريا الوردي لكنه تراجع".

وبسؤاله هل سيتقدم ناديه بشكوى ضد محمد معروف حكم المباراة قال: "أنا أشتكي إلى الله، لجنة الحكام لها رئيس ليحاسبهم وأنا ليس لي علاقة بالحكام منذ بداية الدوري".

وأتم تصريحاته "أتحدث بعد كل مباراة من وجهة نظري الشخصية بدون أي أغراض وأتمنى من الجمهور ألا يغضب مني".

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الثانية من الدوري المصري.