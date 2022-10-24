دوري NBA - لوس أنجلوس بلا فوز.. وانتصارات يوتا لا تتوقف

تلقى لوس أنجلوس ليكرز هزيمة ثالثة على التوالي في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA.

وظل لوس أنجلوس دون أي انتصار منذ بداية الموسم، بعدما خسر أمام بورتلاند ترايل بليزرز بنتيجة 106-104.

وتألق داميان ليلارد نجم بروتلاند وسجل 41 نقطة في المباراة وسجل الثلاثية القاتلة التي منحت فريقه التقدم في الثواني الأخيرة.

على الجانب الآخر سجل ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز 31 نقطة وقدم 8 تمريرات مساعدة و8 متابعات.

أما أنطوني ديفيز سجل لفريقه ليكرز 22 نقطة وأكمل 10 متابعات.

في مباراة أخرى واصل يوتا جاز انتصاراته في الدوري وحقق الفوز الثالث على التوالي أمام نيو أورليانز بليكانز بنتيجة 122-121.

ليتصدر يوتا قمة القسم الغربي في الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وحقق جولدن ستيت واريورز حامل اللقب الفوز على سكرامنتو كينجز بنتيجة 130-125.

وسجل ستيفن كيري نجم جولدن ستيت 33 نقطة من بينها 7 رميات ثلاثية.

وفاز أيضا كليفلاند كافاليرز على واشنطن ويزاردز بنتيجة 117-107، وانتصر تشارولت هورنتس على أتالانتا هوكس بنتيجة 126-109، ومينيسوتا تيمبرولفز على أوكلاهوما سيتي بنتيجة 116-106.

وأخيرا فاز فينيكس صنز على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 112-95.