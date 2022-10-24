اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1986
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 17:16
كتب : محمود صلاح
يد الله.. هدف مارادوني.. كلها عبارات خرجت من نسخة كأس العالم 1986.
هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.
أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة، أرنا إجاباتك.
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