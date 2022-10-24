اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1986

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 17:16

كتب : محمود صلاح

مارادونا يد الله أمام إنجلترا

يد الله.. هدف مارادوني.. كلها عبارات خرجت من نسخة كأس العالم 1986.

هل تعتبر نفسك متابعا جيدا لتاريخ بطولات كأس العالم.

أمامك عدة أسئلة عن هذه النسخة، أرنا إجاباتك.

أخبار متعلقة:
اختبر معلوماتك - عن لاعبي البرازيل في كأس العالم اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1982 اختبر معلوماتك عن كأس العالم (1) اختبر معلوماتك - هل تعرف أين لعب هؤلاء؟

وشاركها مع أصدقائك.

كأس العالم 1986 كأس العالم 2022 مونديال 2022 كويز في الجول
نرشح لكم
كأس العالم - الدنمارك.. سنلعب المونديال بقلب إريكسن اختبر معلوماتك - عن لاعبي البرازيل في كأس العالم كأس العالم - جوس هيدينك.. السحر الحلال اختبر معلوماتك عن كأس العالم 1982 اختبر معلوماتك عن كأس العالم (1) ليكيب: 4 أسماء تتنافس على خلافة فاران في قائمة فرنسا سمولينج: محبط بسبب استبعادي من قائمة منتخب إنجلترا الرياضية: المغرب يخوض ودية أخيرة في الإمارات قبل المشاركة بالمونديال
أخر الأخبار
خبر في الجول - رأفت خليل وكوكا يعودان من المنتخب الأولمبي لـ الأهلي قبل السوبر 8 ساعة | الكرة المصرية
برصاصة بن رحمة وهدف مثير للجدل.. وست هام يجتاز بورنموث 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصري آخر في أرسنال.. من هو الناشيء الذي ظهر مع النني 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – عبد المجيد يعود من المنتخب الأولمبي وينضم لـ الزمالك في السوبر 9 ساعة | الكرة المصرية
على أوروبا أن تحترس.. زيدان: أقترب من العودة إلى التدريب 9 ساعة | الكرة الأوروبية
مصيلحي: الحكم تسرع في طرد محمود علاء.. وأموتو رد على المشككين 9 ساعة | الكرة المصرية
مدير فاعليات أبو ظبي: مهرجان جماهير قبل السوبر.. والحفل الغنائي من تقديم أحمد سعد 9 ساعة | الكرة المصرية
أبو السعود: تصدي ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. وشوقي غريب درس فيوتشر جيدا 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 2 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 3 في الجول يكشف أسباب استبعاد خماسي الأهلي من قائمة مباراة الإسماعيلي 4 خبر في الجول – تشخيص إصابة الونش.. وفترة غياب ليست قصيرة