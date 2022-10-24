انتهت الدوري المصري - الاتحاد السكندري (2) - (0) الداخلية.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الداخلية ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 85 طرد محمود علاء بشكل مباشر واعتراض قوي ضد الحكم

ق. 69 جوووول ثااااني. أوستين أموتو يسجل الثاني بعد عرضية من صبري رحيل قابلها أموتو بلمسة في المرمى مسجلا الثاااني.

ق. 59 أوووه القائم يمنع التعادل. ركنية لـ الداخلية نفذها محمود طلعت وقابلها كريستوفر جون برأسية ارتطمت بالقائم الأيمن لـ مهدي سليمان.

تبديلان لـ الداخلية بدخول أحمد الأمور، ومصطفى فوزي بدلا من حسين رجب، وسمير فكري.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 35 جوووول أول لـ الاتحاد السكندري عن طريق إبراهيم حسن. عرضية من أحمد عادل قابلها إبراهيم حسن برأسية رائعة في المرمى.

ق. 25 تصويبة من سمير فكري فوق المرمى.

ق. 24 عرضية رائعة من عبد العزيز السيد، قابلها حسين رجب برأسية وتصدى لها مهدي سليمان.

ق. 14 أوووه مروان عطية يراوغ ويسدد R2 تمر بجانب القائم بقليل.

بداية المباراة