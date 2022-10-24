التشكيل - تغيير وحيد لـ الاتحاد ومابولولو على الدكة.. ورباعي أجنبي للداخلية

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 16:32

كتب : FilGoal

أوستن أموتو - مهاجم الاتحاد السكندري

أجرى زوران المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تغييرا وحيدا في التشكيل الأساسي عن مباراة الجولة الافتتاحية.

ودفع الاتحاد السكندري بكريم الديب أساسيا بدلا من سعيدو سيمبوريه.

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق الداخلية ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

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أما الداخلية فيبدأ بالرباعي الأجنبي إريك سيرجي وآلان كيمبابادي وكليتشي شيميزين وكريستوفر جون.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: مورو ساليفو – مروان عطية – كريم الديب

الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: عمرو خليل – كافين جزيتو – محمد صالح – محمود عبد العزيز – ناصر ناصر – سعيدو سيمبوريه – أحمد عيد – إسلام عبد النعيم – كريستوفر مابولولو.

بينما تشكيل الداخلية جاء كالآتي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: محمود طلعت - محمد نجيب - عبد العزيز سيد - سمير فكري

الوسط: إريك سيرجي - محمد نصير - آلان كيمبابادي - كليتشي شيميزين

الهجوم: كريستوفر جون - حسين رجب

وحقق الاتحاد السكندري الفوز في الجولة الافتتاحية على حساب أسوان بهدف دون مقابل.

أما الداخلية فتعادل أمام طلائع الجيش في المباراة الافتتاحية.

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