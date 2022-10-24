كرة شاطئية - بحثا عن النهائي الأول.. مصر إلى نصف نهائي إفريقيا للمرة السابعة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للمرة السابعة في تاريخه والمقامة في موزمبيق.

وتغلب منتخب الشاطئية على أوغندا بستة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط ليواجه المغرب في نصف النهائي.

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ويقام نصف النهائي بعد غد الأربعاء بين مصر والمغرب.

وسجل أهداف منتخب مصر أمام أوغندا كل من حسام باولو هدفين بالإضافة إلى هدف لكل من مصطفى أحمد وحسان محمد وإسماعيل بهجت وهدف عكسي بالخطأ في مرمى أوغندا.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الافتتاحية أمام مدغشقر بأربعة أهداف لكل منهما.

وخسر الفراعنة أمام السنغال في الجولة الثانية بستة أهداف مقابل أربعة.

وكان منتخب مصر قد سبق له الوصول إلى نصف النهائي ست مرات سابقة وحقق البرونزية في أربعة منهم.

وحصد الفراعنة برونزية نسخ 2006 و2011 و2016 و2018.

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