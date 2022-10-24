اختبر معلوماتك - عن لاعبي البرازيل في كأس العالم

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 15:29

كتب : FilGoal

رونالدو البرازيل

ارتبط الجميع بظهور البرازيل في كأس العالم.

لأي مدى تعرف لاعبي منتخب البرازيل؟

اختبر معلوماتك.. ماذا تعرف عن تاريخ لاعبي البرازيل في كأس العالم؟

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