حفني ينفي توقيعه لأي فريق خلال الفترة الماضية
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 14:37
كتب : FilGoal
نفى أيمن حفني لاعب الزمالك السابق توقيعه مع أي فريق خلال الفترة الماضية.
أيمن حفني
النادي : الزمالك
وكانت بعض الأخبار قد انتشرت وأشارت إلى أن حفني قد وقع لفريق دياموند في دوري القسم الرابع.
وكتب حفني عبر صفحته على فيسبوك: "الاخبار المتداولة عن توقيعي لأحد الأندية بالأمس غير صحيحة على الإطلاق، امتلكت عدة عروض من بعض أندية الدوري الممتاز لكني اعتذرت، أركز فقط حاليا مع أسرتي".
صاحب الـ 36 عاما كان قد عاد للزمالك في الموسم قبل الماضي بعد رغبته في إنهاء مسيرته مع الأبيض.
وتوج حفني مع الزمالك بالدوري خلال الموسمين الماضيين وكأس مصر في الموسم الماضي.
وشارك حفني مع الزمالك منذ عودته خلال الموسمين في 8 مباريات وسجل خلالهم هدفا واحد.
وانتهى تعاقد حفني مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي ولم ينضم لأي ناد حتى الآن.
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