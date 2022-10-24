في الجول يكشف تطورات إصابة ديانج.. وموقفه من مباراة السوبر

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 14:27

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - تدريبات الأهلي

أثار أليو ديانج الشكوك حول مشاركته أمام الزمالك في لقاء السوبر بعد خروجه ضد أسوان مصابا.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

واستبدل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أليو ديانج في المباراة التي تغلب فيها الأحمر على أسوان بهدف دون مقابل بسبب شكوى اللاعب من الإجهاد.

ولم يشارك ديانج في تدريبات الأهلي الجماعية اليوم الإثنين رغم حضوره إلى النادي.

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وعلم FilGoal.com أن ديانج قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية وذلك سبب تفضيل الجهاز الفني استبداله أمام أسوان.

ويرفض كولر المجازفة بأي لاعب غير مكتمل تعافيه حتى لو طلب التحامل على نفسه.

والأقرب حتى الآن هو غياب ديانج عن مباراة السوبر أمام الزمالك.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مساء الجمعة المقبل.

وتواجد ديانج بصورة طبيعية في النادي الأهلي اليوم ولكنه لم يشارك في التدريبات بعدما منحه الجهاز الفني راحة.

وكان محمد عبد المنعم قد شارك في تدريبات الأهلي رغم إصابته بكدمة قوية في الأنف.

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