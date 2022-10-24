تشكيل غزل المحلة - عبد الرحمن عاطف وفوافي يقودان الهجوم في مواجهة الإسماعيلي

يقود عبد الرحمن عاطف هجوم غزل المحلة في التشكيل الذي اختاره المدرب بابا فاسيليو لمواحهة الإسماعيلي.

ويلعب غزل المحلة مع الإسماعيلي على ملعب الأول في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وشهد تشكيل المحلة وجود باولن فوافي في خط الهجوم ودخول محمد بازوكا في الدفاع بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: عمرو شعبان.

الدفاع: مصطفى العش معاذ الحناوي – محمد بازوكا - إيهاب سمير.

الوسط: أحمد النادري - صلاح ريكو – حميد ماو.

الهجوم: أحمد الشيخ – عبد الرحمن عاطف – باولن فوافي.

ولم تشهد مقاعد البدلاء وجود عبده يحيى مهاجم الفريق.

ويجلس على مقاعد البدلاء

الحارس: محمد الحضري

الدفاع: محمود علاء - السيد الشبراوي -

الوسط: خالد الإخميمي - أحمد الجعيدي - محمود صابر - حسام حسن - يوسف العش

الهجوم: جابرييل أوروك

وكان غزل المحلة قد تعادل في مباراته الأولى أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق، بينما تعرض الإسماعيلي للهزيمة أمام الأهلي بهدف دون مقابل.