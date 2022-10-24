قرعة كأس إسبانيا – أتليتكو مدريد أمام فريق قسم خامس.. وغياب ريال مدريد وبرشلونة
الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 14:05
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة الدور الأول من كأس ملك إسبانيا، عن مواجهة بين أتليتكو مدريد وفريق ألمازان من القسم الخامس.
وأعفيت أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال بيتيس وفالنسيا من خوض هذا الدور، إذ تشارك في كأس السوبر الإسباني.
ويلعب إشبيلية أمام فيلاردي من القسم السادس، بينما يلتقي فياريال بفريق سانتا أماليا من الدرجة السادسة كذلك.
وأوقعت القرعة أتليتك بلباو العريق أمام ألزيرا فريق القسم الرابع، بينما يلعب ريال سوسيداد أمام كازاليجاس من القسم السادس.
وتقام مباريات الدور الأول أيام 11 و12 و13 نوفمبر المقبل مباشرة قبل التوقف الدولي لكأس العالم.
وتُنظَم قُرعة منفصلة لكل دور، إذ من المنتظر أن تنضم أندية كأس السوبر الأربعة إلى الدور المقبل.
ويحمل ريال بيتيس اللقب بفوزه في نهائي النسخة السابقة على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية.
وتقام كل مباريات كأس ملك إسبانيا على ملعب الفريق صاحب الدرجة الأقل، مما يعني ارتحال كل فرق الدوري الإسباني الممتاز لملاعب أخرى.
مباريات الدور الأول من كأس ملك إسبانيا:
- لا ألكورا x إلتشي
- أوتول x مايوركا
- رينكون x إسبانيول
- سانتا أماليا x فياريال
- فيلاردي x إشبيلية
- بارباداس x بلد الوليد
- كازاليجاس x ريال سوسيداد
- ألجار x سيلتا فيجو
- فوينتيس x أوساسونا
- موريوسا x رايو فايكانو
- سان روكي دي ليبي x خيتافي
- ألزيرا x أتليتك بلباو
- أرنتيرو x ألميريا
- ريال أونيون x قادش
- ألمازان x أتليتكو مدريد
- كينتانار دل راي x جيرونا
- لاس روزاس x إيبار
- ليالتاد دي فيافيسيوسا x تينيريفي
- هويتور تاخار x ألباسيتي بالومبي
- فيمينور x ميرانديس
- ماناكور x أندورا
- ييدا إسبورتيو x ديبورتيفو ألافيس
- بياساين x سبورتنج خيخون
- بالينسيا كريستو أتليتكو x إيبيزا
- أريناس كلوب دي جيتشو x لوجو
- خوبينتود دي توريمولينوس x ويسكا
- ديوسيسانو x ريال سرقسطة
- جيرنيكا x ليجانيس
- تيرويل x لاس بالماس
- ريكرياتيفو دي ويلفا x بورجوس
- ألفارو x كارتاخينا
- جوادالاخارا x بونفيرادينا
- جيكلانو ديبورتيفو x غرناطة
- أولوت x ليفانتي
- بينيا ديبورتيفا x مالاجا