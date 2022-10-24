قرعة كأس إسبانيا – أتليتكو مدريد أمام فريق قسم خامس.. وغياب ريال مدريد وبرشلونة

أسفرت قرعة الدور الأول من كأس ملك إسبانيا، عن مواجهة بين أتليتكو مدريد وفريق ألمازان من القسم الخامس.

وأعفيت أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال بيتيس وفالنسيا من خوض هذا الدور، إذ تشارك في كأس السوبر الإسباني.

ويلعب إشبيلية أمام فيلاردي من القسم السادس، بينما يلتقي فياريال بفريق سانتا أماليا من الدرجة السادسة كذلك.

وأوقعت القرعة أتليتك بلباو العريق أمام ألزيرا فريق القسم الرابع، بينما يلعب ريال سوسيداد أمام كازاليجاس من القسم السادس.

وتقام مباريات الدور الأول أيام 11 و12 و13 نوفمبر المقبل مباشرة قبل التوقف الدولي لكأس العالم.

وتُنظَم قُرعة منفصلة لكل دور، إذ من المنتظر أن تنضم أندية كأس السوبر الأربعة إلى الدور المقبل.

ويحمل ريال بيتيس اللقب بفوزه في نهائي النسخة السابقة على فالنسيا بركلات الجزاء الترجيحية.

وتقام كل مباريات كأس ملك إسبانيا على ملعب الفريق صاحب الدرجة الأقل، مما يعني ارتحال كل فرق الدوري الإسباني الممتاز لملاعب أخرى.

مباريات الدور الأول من كأس ملك إسبانيا: