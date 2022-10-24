حسين السيد: أشكر جماهير المصري.. وهذا سبب الهزيمة الثقيلة أمام سيراميكا

شرح حسين السيد لاعب المصري أسباب تعرض فريقه للهزيمة الكبيرة أمام سيراميكا كليوباترا.

وتعادل المصري مع بيراميدز بدون أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وحصل حسين السيد على جائزة رجل المباراة.

وقال السيد في تصريحات للمركز الإعلامي للمصري: "قدمنا أداء جيد وأريد تقديم الشكر للجميع سواء كان اللاعبين أو الجهاز الفني أومجلس الإدارة أو الجماهير".

وتابع "الفوز كان قريبا جد منا اليوم ولكن ما تعودنا عليه هو القتال طوال الـ 90 دقيقة والتوفيق يكون من عند الله، اللاعبين كانوا رجالا والقادم أفضل للنادي".

وأضاف "المباراة الماضية الناس سترى النتيجة ويقولون إننا كنا سيئين ولكننا أهدرنا العديد من الفرص وكانت المباراة الأولى ولم نكن قد أنسجمنا بشكل صحيح".

وواصل "اليوم كنا نلعب ضد فريق كبير وصاحب المركز الثاني في الموسم الماضي وسيطرنا على المباراة من الدقيقة الأولى حتى النهاية ولكن لم يكن لنا نصيب في تحقيق الفوز وهذه هي كرة القدم ولكن يجب أن نحاسب على الأداء".

وأتم "أشكر الجماهير على ثقتنهم بي والقادم سيكون أفضل للنادي ولكن أطلب أن يكونوا دائما خلفنا وسنحقق ما نهدف لتحقيقه مع النادي".

وكان المصري قد تعرض للهزيمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل.