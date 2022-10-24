كرة يد - قداح الهداف وخيري الأكثر صناعة في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد إحصائيات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتي انتهت بتتويج ماجديبورج الألماني باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وحصل حسن قداح اللاعب المصري المعار إلى الخليج على هداف البطولة.

وسجل قداح 45 هدفا من 67 تسديدة في 4 مباريات خاضهم في البطولة.

وحصد الخليج المركز السادس في البطولة بعد الخسارة من الترجي في تحديد المركزين الخامس والسادس.

أما أحمد خيري صانع ألعاب الأهلي فكان أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة بـ 24 مرة في 4 مباريات.

وحصل الأهلي على المركز الرابع في ترتيب كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام كيلسي البولندي وصيف دوري أبطال أوروبا في مباراة الميدالية البرونزية.

أما في حراسة المرمى حصل جونزالو دي فارجاس على أفضل حارس مرمى بعد التصدي لـ 46 تسديدة من أصل 110 في 4 مباريات.

وحقق فارجاس نسبة تصدي بـ 42%.

بينما تيم هورنكه أفضل جناح في البطولة بنسبة نجاح 94% بعد تسجيل 16 هدفا من 17 تسديدة.

وحقق ماجديبورج اللقب للمرة الثانية على التوالي.