مورينيو: أبارك لـ نابولي على الفوز غير المستحق

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 12:30

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - مدرب روما

يرى جوزيه مورينيو مدرب روما أن نابولي لم يستحق الفوز على فريقه.

وحقق نابولي الفوز بهدف دون مقابل على روما في مباراة أقيمت على ملعب أولمبيكو في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحات لشبكة دازن عقب المباراة "أبارك لأنهم حققوا الفوز دون استحقاق ولاعبي فريقي قدما أداء جيد أيضا لأنهم خسروا دون أن يستحقوا ذلك".

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وتابع "أردت أن أفوز مثلما أرادوا هم ذلك لقد سددتوا مرتين على المرمى وسجلوا هدفا المباراة كانت صعبة ومتساوية ولكننا سيطرنا على الأمر".

وواصل "لا أحب النظر لعدد اللاعبين الذين لعبوا كثيرا من فريقي بالفعل هذا الموسم لم نلعب في منتصف الأسبوع هذه المرة ولكن حينما نفعل نواجه بعض المشاكل".

وأكمل "لقد بدأنا في نشعر بتأثير تلك المشاكل بعد الدقيقة الـ 70 ولكننا سيطرنا على المباراة، أريد أن أعانق جميع اللاعبين لأنهم فعلوا كل ما بوسعهم وفي النهاية من سجل حقق الفوز وهم من انتصروا الليلة".

وأضاف "اعتقد من حصل على الطرد كان هو مدرب الأحمال وليس كاردسدورب ولكن الحكم أخطأ أيضا لأن لوزانو كان يستحق البطاقة الحمراء".

وتوقف رصيد روما عند النقطة الـ 22 في المركز الخامس بفارق نقطتين عن أتالانتا صاحب المركز الرابع.

جوزيه مورينيو روما نابولي الدوري الإيطالي
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