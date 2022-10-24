تنس - ميار شريف تتقدم مركزين في التصنيف العالمي.. وألكاراز مستمر على قمة الرجال

تقدمت المصرية ميار شريف مركزين في التصنيف العالمي لسيدات التنس.

ووصلت ميار شريف إلى المركز الخمسين في التصنيف العالمي بعد تقدمها في الترتيب.

وتحافظ البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي بينما التونسية أنس جابر في المركز الثاني.

أما على مستوى الرجال فواصل الإسباني كارلوس ألكاراز تصدره للتصنيف العالمي.

بينما حل رافائيل نادال في المركز الثاني ويأتي خلفه النرويجي كاسبر رود.

وكان أفضل مركز حققته ميار شريف في مسيرتها هو الـ 44 عالميا وكان ذلك في يوليو الماضي.

وتحتل ميار شريف في الوقت الحالي المركز 50 عالميا بعد تتويجها بلقب بطولة بارما المفتوحة ذات الـ 250 نقطة.

بطولة بارما هي إحدى بطولات "التشالنجر" في التنس والمقدر قيمة نقاطها بـ250 نقطة، مقابل 1000 نقطة للماسترز و2000 نقطة لبطولات جراند سلام الكبرى.

وبذلك حصدت ميار اللقب الرابع في مسيرتها على مستوى فردي السيدات، واللقب الثالث هذا العام بعد بطولتي ماربيلا في إسبانيا وكارلسروه في ألمانيا.

وتفوقت ميار في المباراة النهائية على اليونانية ماريا ساكاري بمجموعتين بنتيجة 7-5 و6-3.

وحققت ميار اللقب بطريقة استثنائية بعد ساعات من التأهل من نصف النهائي الذي أقيم في الثانية عشر والنصف ظهرا.

المصرية تفوقت في نصف النهائي في مباراة استمرت ساعتين و50 دقيقة على الرومانية أنا بوجدان.

ثم خاضت النهائي بعد عدة ساعات، والذي بدأ في السادسة مساءً، في مباراة استمرت ساعة و37 دقيقة لتفوز باللقب على المصنفة السابعة عالميا.