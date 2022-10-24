سيرجي روبيرتو يتعرض لخلع في الكتف.. ويبتعد عن برشلونة لما بعد المونديال

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو - برشلونة

سيفتقد برشلونة لخدمات لاعبه سيرجي روبيرتو لعدة أسابيع بعد إصابته أمام أتليتك بلباو.

وتألق روبيرتو أمام أتليتك بلباو وسجّل هدفًا في الشوط الأول، لكنه غادر مصابًا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتعرض روبيرتو لخلع في الكتف الأيسر بحسب البيان الطبي لناديه برشلونة.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن روبيرتو سيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأوضح التقرير أن اللاعب لن يكون متاحًا لمدربه تشافي هيرنانديز حتى عودة نشاط الأندية بعد نهائيات كأس العالم.

على جانب آخر، سيكون استدعاء لويس إنريكي لـ سيرجي روبيرتو صعبًا حال أراد ضمه لمنتخب إسبانيا في كأس العالم.

وتعاني إسبانيا من قلة الخيارات في مركز الظهير الأيمن، مما كان كفيلًا بوضع روبيرتو كخيار لمدرب لاروخا.

روبيرتو (30 عامًا) سجل هدفين وصنع مثلهما في 12 مباراة هذا الموسم.

وتواجد سيرجي روبيرتو في صفوف منتخب إسبانيا لآخر مرة في أكتوبر 2021.

ويجيد روبيرتو اللعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن.

وقد يضطر تشافي للاعتماد على هيكتور بيليرين في المباريات المقبلة، أو الدفع بـ جول كوندي كظهير أيمن.

وفاز برشلونة على أتليتك بلباو برباعية دون رد، لكنه فقد خدمات روبيرتو وكذلك جافي الذي خرج مصابًا.

سيرجي روبيرتو برشلونة الدوري الإسباني
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