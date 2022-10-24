فان دير سار يرفض العمل في مانشستر يونايتد

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 12:02

كتب : FilGoal

إدوين فان دير سار

رفض إدوين فان دير سار حارس مانشستر يونايتد السابق والمدير التنفيذي الحالي لنادي أياكس العمل في النادي الإنجليزي.

حارس منتخب هولندا لعب لمدة 6 سنوات في صفوف يونايتد قبل اعتزاله في 2011، ويتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي لنادي أياكس.

وقال فان دير سار في تصريحات نقلتها جريدة ذا تايمز: "لم يكن الأمر قريبا من قبل. لدي علاقة جيدة مع مجلس إدارة يونايتد، قضيت 6 سنوات رائعة في مانشستر، لكن مهتمي مع أياكس لم تنته بعد".

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وأوضح تقرير ذا تايمز أن إدارة يونايتد أجرت اتصالاتها مع فان دير سار من أجل تولي منصب المدير الرياضي لكن الأخير أبدى سعادة بالبقاء مع أياكس.

وما يزيد صعوبة انتقال فان دير سار للعمل في قلعة الشياطين الحمر هو توقيعه على عقد يربطه بالعمل مع أياكس حتى 2025.

يذكر أن فان دير سار لعب دورا هاما في انتقال إريك تين هاج مدرب أياكس السابق لمانشستر يونايتد، ولحاق الثنائي ليساندرو مارتينيز وأنتوني به.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الحارس الهولندي السابق عرض يونايتد، فقد عرض مانشستر يونايتد على فان دير سار ضعف ما يتقاضاه مع أياكس في 2019 من أجل الموافقة على تولي المنصب.

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