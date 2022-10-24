لو باريزيان: الأعلى في تاريخ الرياضة.. الكشف عن قيمة عقد مبابي مع سان جيرمان

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن قيمة تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

ونشرت الصحيفة الفرنسية تفاصيل العقد المالية كاملةً التي احتوت على مبالغ ضخمة تجعل مبابي الرياضي الأعلى أجرًا في تاريخ البشرية.

ويسمح عقد مبابي الحالي بأن يحصل على ما مجموعه 630 مليون يورو خلال 3 سنوات فقط، إذ يحصل مبابي على راتب شهري يبلغ 6 ملايين يورو.

ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين، قابل للتمديد لموسم إضافي بموافقة مبابي وحده.

ولا تتوقف المكافآت الموجودة في العقد على أي إنجازات رياضية مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا أو حصد الكرة الذهبية، مما يجعلها مضمونة.

ويحصل مبابي على مكافأة توقيع تبلغ 180 مليون يورو على 3 دفعات، وهو مبلغ سيحصل عليه كاملًا حتى لو رحل مبكرًا عن موعد نهاية عقده.

كما يحصل مبابي على مكافأة ولاء سنوية تبلغ 70 مليون يورو وتزيد كل موسم بواقع 10 ملايين يورو حال استمراره في النادي.

وانتشرت تقارير في الفترة الماضية عن رغبة مبابي في الرحيل عن سان جيرمان بشهر يناير المقبل لاختلافه مع الإدارة.

وكان النجم الفرنسي قد توصل لاتفاق مع ريال مدريد للانتقال إلى صفوفه، لكنه قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان في آخر لحظة.

وسجل مبابي 14 هدفًا في 15 مباراة هذا الموسم مع سان جيرمان، بالإضافة إلى صناعته هدفين.