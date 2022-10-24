اسكواش - مصطفى عسل يتقدم مركزين.. وصدارة التصنيف مصرية للرجال والسيدات

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

مصطفى عسل

تقدم مصطفى عسل مركزين في التصنيف العالمي لرجال الاسكواش ليصبح الثالث عالميا.

وتوج عسل أمس الأحد بلقب بطولة كأس جراسهوبر بعد الفوز على زميله مروان الشوربجي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكان عسل قد تراجع إلى المركز الخامس بعد خسارته المبكرة في بطولة أمريكا المفتوحة والتي تعتبر من البطولات الكبرى في الموسم.

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ويتواجد ستة لاعبين مصريين في قائمة اللاعبين العشر الأوائل بالتصنيف العالمي للرجال.

ويحافظ علي فرج على قمة الترتيب بينما تقدم مروان الشوربجي إلى المركز السادس وتراجع طارق مؤمن للمركز السابع.

كما تقدم فارس الدسوقي إلى المركز الثامن أما مازن هشام فتراجع إلى المركز التاسع.

وعلى مستوى السيدات لم يشهد تصنيف الأسبوع الجاري أي تغيير في قائمة أول عشر لاعبات.

وحافظت نوران جوهر على صدارة التصنيف بينما نور الشربيني في المركز الثاني وهانيا الحمامي ثالثة.

وكانت نور الشربيني قد حصدت لقب كأس جراسهوبر في نسخته الأولى للسيدات.

اسكواش مصطفى عسل نور الشربيني نوران جوهر
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