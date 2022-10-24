مدرب المصري: بعض اللاعبين يشعرون بالقلق في المباريات.. والتعادل مع بيراميدز مثل الخسارة

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 11:36

كتب : FilGoal

المصري × بيراميدز

شدد حمد إبراهيم المدرب العام للمصري على أن فريقه يعتبر التعادل مع بيراميدز بمثابة الخسارة.

وتعادل المصري مع بيراميدز بدون اهداف في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال إبراهيم في تصريحات للمركز الإعلامي للمصري: "الأداء اليوم كان جيد بنسبة كبيرة واللاعبين أدوا عملهم بشكل جيد ولكن ما قصرنا فيه هو عدم حصولنا على النقاط الثلاث".

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واستمر "تحدثنا مع اللاعبين ولكن بعضهم يشعر بالقلق خلال المباراة وهذا يؤثر فنيا ولكننا أدينا مباراة جيدة وأفضل من مباراة سيراميكا كليوباترا التي كانت بمثابة المفاجأة بالنسبة لنا".

وواصل "في مباراة سيراميكا كليوباترا وجدنا أن 70% من اللاعبين لم يقدموا حتى الحد الأدنى مما يقدموه ولهذا لم نكن في يومنا وعقب المباراة تحدثنا معهم وقدم إيهاب جلال محاضرات بالفيديو وتمكن اللاعبين من تقديم أداء أفضل اليوم يناسب قيمة واسم المصري".

وتابع "لا أريد التفخيم كثيرا في مباراة اليوم لأنها بالنسبة لنا مثل الخسارة وكان من الممكن أن تعطينا دافعا كبيرا ولكن بمجرد وصول اللاعبين لأفضل أداء سنتمكن من تقديم أداء أفضل يشرف النادي ومجلس إدارته".

وأضاف "بعض اللاعبين وصلوا متأخرين لفترة الإعداد وحتى إلياس الجلاسي وصل متأخر بعد أسبوعين وأنتوني أوكبوتو أيضا وصل بعد 18 يوما ولا يمكن أن يدخل للمباريات مباشرة ولكن بإذن الله سنحاول تقديم الأداء الذي قدم أمام بيراميدز في جميع المباريات المقبلة ولكن مع نتيحة تسعدنا".

وحصل المصري على النقطة الأولى في الدوري بعد الخسارة في الجولة الأولى من سيراميكا كليوباترا والتعادل مع بيراميدز في الثانية.

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