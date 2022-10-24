"زرع بذور النزاهة".. ريفر بليت يهدي لقب الدوري الأرجنتيني لعدوه بوكا جونيورز

توج بوكا جونيورز بلقب الدوري الأرجنتيني 2022، بتعادله أمام ضيفه إندبندينتي بهدفين لكل طرف في الجولة 27 -الأخيرة- من المسابقة.

وحسم بوكا جونيورز اللقب على حساب راسينج كلوب مُطارده الذي تعثر بدوره بالهزيمة أمام ريفر بليت بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفع بوكا جونيورز رصيده إلى 35 لقبًا تاريخيًا في الدوري الأرجنتيني.

وقلّص بوكا جونيورز الفارق مع ريفر بليت صاحب الرقم القياسي بـ 37 تتويجًا.

وحصد بوكا لقبه الأول تحت قيادة مديره الفني المؤقت هوجو إيبارا الذي تولى خلفًا لـ سيباستيان باتاليا قبل عدة أشهر.

سيناريو جنوني

دخل بوكا جونيورز المباراة مع أمل تلقي مساعدة من عدوه وغريمه التاريخي ريفر بليت.

فيما دخل راسينج كلوب اللقاء منتظرًا مساعدة غريمه أيضًا إندبندينتي الذي كان في مواجهة بوكا جونيورز.

التعادل رفع رصيد بوكا إلى 52 نقطة، فيما تسببت الخسارة في توقف رصيد راسينج عند 50 نقطة.

راسينج الذي يقوده فيرناندو جاجو أحد أبرز نجوم بوكا جونيورز السابقين، خسر على غير المتوقع أمام ريفر بليت الذي خاض مباراته الأخيرة مع مدربه الأسطوري مارسيلو جاياردو.

ورغم العداوة الهائلة بين بوكا وريفر، إلا أن الأخير لعب بروح رياضية كبيرة وخرج منتصرًا.

بل فوق ذلك، تألق القائد فرانكو أرماني حارس مرمى ريفر وأبعد عدة كرات محققة، بل تصدى لركلة جزاء أمام إجناسيو جالفان في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وحاول جابرييل هاوتشي مهاجم راسينج الحصول على الكرة وتسديدها، بل ظهر في الصورة إنزو كوبيتي، وجونزالو بيوفي، وإيوخينيو مينا، جميعهم أرادوا التسديد لكن جالفان أصر على التسديد وأهدر في النهاية.

🏆 BOCA JUNIORS ARE CHAMPIONS OF ARGENTINE FOOTBALL. 🏆 pic.twitter.com/Fkoyj5kV0V — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 23, 2022

ورغم غضب بعض جماهير ريفر بليت من فريقها الذي أهدى اللقب لغريمه التاريخي، لكن المدرب جاياردو خرج بتصريحات تاريخية بعد اللقاء.

وقال جاياردو: "في هذا البلد حيث كل شيء مشبوه وتافه وخالي من القيم، فكرة القدم تعطينا الفرصة أحيانًا لزرع بذور الاحترام والنزاهة".

فيما صرح ميجيل بورخا مهاجم ريفر صاحب هدفي الانتصار: "أنهينا الموسم بصورة جيدة، أعتقد أن مارسيلو جاياردو استحق هذه النهاية بعد كل ما قدمه".

وأضاف: "ما كان واضحًا بالنسبة لنا أنه توجب علينا القيام بعملنا، لم يكن مهمًا بالنسبة لنا من سيفوز بالمباراة الأخرى، هذا النادي يلعب بعظمة وبشرف، توجب أن نلعب لأجلنا نحن، ولأجل مارسيلو، الاحترام هو أهم شيء في كرة القدم".

الحصاد

تأهلت أندية بوكا جونيورز، راسينج كلوب، ريفر بليت، أرخنتينوس جونيورز، هوراكان إلى منافسات كوبا ليبرتادوريس العام المقبل.

بينما تأهلت أندية خيمناسيا إي إسجريما، ديفينسا إي خوستيسيا، تيجري، نيولز أولد بويز، إستوديانتس، سان لورنزو إلى منافسات كوبا سود أمريكانا.

بينما هبط فريقا باتروناتو وألدوسيفي إلى الدرجة الثانية الأرجنتينية.

وأنهى ماتيو ريتيجي لاعب تيجري الدوري في صدارة الهدافين برصيد 19 هدفًا، ومن خلفه فرانكو كريستالدو برصيد 14 هدفًا.